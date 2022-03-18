В Азербайджане названо количество партий, представивших финотчеты

На сегодня финансовый отчет за 2021 год представлен 22 политическими партиями.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Отметим, что в Азербайджане зарегистрированы 58 политических партий.

Согласно законодательству, политические партии должны представить в ЦИК годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля.