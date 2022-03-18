https://news.day.az/politics/1445880.html Обнародованы доходы и расходы партии "Ени Азербайджан" в 2021 г.
Обнародованы доходы и расходы партии "Ени Азербайджан" в 2021 г.
Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) обнародовала доходы и расходы в 2021 году.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в прошлом году доходы партии составили 13 156 300 манатов, расходы - 10 649 516 манатов.
В 2021 году ПЕА из госбюджета были выделены 1 888 232 маната.
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