Обнародованы доходы и расходы партии "Ени Азербайджан" в 2021 г.

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) обнародовала доходы и расходы в 2021 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в прошлом году доходы партии составили 13 156 300 манатов, расходы - 10 649 516 манатов.

В 2021 году ПЕА из госбюджета были выделены 1 888 232 маната.