В Шуше завершилась конференция, посвященная 30-летию партнерства Азербайджана и ООН

В Шуше завершилось мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Этой прекрасной коллективной фотографией, сделанной перед Гянджинскими воротами Шушинской крепости, мы завершили конференцию в Шуше по случаю 30-летия партнерства Азербайджана и ООН", - говорится в публикации.