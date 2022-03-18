https://news.day.az/politics/1445885.html В Шуше завершилась конференция, посвященная 30-летию партнерства Азербайджана и ООН
В Шуше завершилась конференция, посвященная 30-летию партнерства Азербайджана и ООН
В Шуше завершилось мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
"Этой прекрасной коллективной фотографией, сделанной перед Гянджинскими воротами Шушинской крепости, мы завершили конференцию в Шуше по случаю 30-летия партнерства Азербайджана и ООН", - говорится в публикации.
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