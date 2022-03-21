Сегодня наши спортсмены выходят на международную арену с высоко поднятой головой

Президент Ильхам Алиев на встрече со спортсменами говорил очень искренне. Его речь можно даже назвать программной для нашей молодежи. Азербайджанская молодежь должна всегда помнить, в каком мире мы живем, гордиться шехидами, отдавшими жизни в том числе ради того, чтобы сегодня наши атлеты могли выходить на международную арену с высоко поднятой головой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя мысли, прозвучавшие в выступлении Президента Ильхама Алиева на встрече с участниками VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Напомним, что на турнире, проходившем в Болгарии, азербайджанские спортсмены завоевали 16 медалей.

Спортсмены, сказал наш собеседник, как военные сражаются, только их поле боя это спортивная арена. Их победы, высоко поднимающие флаг Азербайджана, так же значимы для страны. Они так же символизируют силу Азербайджана.

"Президент говорил о том, что прежде наши спортсмены представляли страну, часть которой была оккупирована армянами, и он понимает, какой дискомфорт они испытывали на соревнованиях за рубежом. Я как военный человек, находясь за рубежом на различных мероприятиях, в командировках, испытывал все эти чувства. Теперь, благодаря силе Азербайджана, мужеству азербайджанского воина, массовому героизму таких вот молодых ребят, ровесников борцов, завоевавших своей стране медали, мы победили. Многие из участников боевых действий, многие из шехидов были в том же возрасте. Благодаря их героизму Азербайджан во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым сплотился воедино и одержал победу над оккупантами. И Президент совершенно прав, говоря, что сейчас наши спортсмены, находясь на международных соревнованиях, получили возможность выходить на арену как представители страны-победительницы, страны, доказавшей всему миру, что может постоять за свою землю, за свою честь, за свой народ. Эти чувства словами не всегда можно передать, но я уверен, что наши спортсмены ими переполнены", - сказал Рамалданов.

По словам военного эксперта, такие чувства придают нашей молодежи дополнительный стимул, силу и уверенность. От душевного состояния, с которым спортсмен выходит на арену, во многом зависит результат. Патриотизм солдата на поле боя, высокий моральный боевой дух наших спортсменов происходят из одного источника, считает полковник запаса. Помимо физической закалки спортсменам необходимо закалять и моральный дух. Так же, как была морально готова к подвигам и победам наша молодежь во время 44-дневной войны.

Шаир Рамалданов обратил внимание на слова главы государства о том, в какое сложное время мы живем. Мы - народ, чьи земли тридцать лет находились под оккупацией, народ, знающий, что такое горе и потери. Азербайджан знает цену миру, знает, что такое война. И с этой точки зрения рассматривает сегодняшнюю войну в Украине.

"Президент говорил о том, в каких сложных геополитических условиях мы живем. Война в Украине негативно сказывается на всем мире. А мы еще раз убеждаемся в правоте главы государства, который неоднократно подчеркивал, что Азербайджан должен быть сильным. Только сила в современном мире может гарантировать стабильность. Мы испытали верность этого тезиса на себе. Если бы мы не были сильными, если бы не построили мощную армию, говорить о победе было бы трудно. Сегодня мы живем в стране, о которой мечтали тридцать лет.

Президент Ильхам Алиев на встрече со спортсменами говорил очень искренне. Его речь я бы назвал программной для нашей молодежи. Молодежь должна всегда помнить, в каком мире мы живем, гордиться шехидами, отдавшими жизни в том числе ради того, чтобы сегодня наши атлеты могли выходить на международную арену с высоко поднятой головой", - резюмировал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева