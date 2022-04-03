Подписанный с Ираном меморандум стал новой победой Азербайджана на геостратегическом уровне

Подписание Меморандума о взаимопонимании по созданию коммуникаций между Восточным Зангезуром и Нахчыванской АР через территорию Ирана является историческим событием. Это масштабный проект, меняющий энергетическую и транспортную карту региона и всего евразийского пространства. В целях обеспечения энергетической безопасности региона меморандум будет способствовать развитию транспортных коммуникаций и логистической инфраструктуры.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса, профессор Эльдар Гулиев.

По его словам, подписанный между Азербайджаном и Ираном меморандум является новой победой нашей страны на геостратегическом уровне.

"Целью подписания меморандума является создание новой железной дороги, автомагистрали, а также линий связи и энергоснабжения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Всего проектом предусмотрено строительство четырех мостов через реку Араз, в том числе двух автомобильных (с пешеходным переходом) и двух железнодорожных, а также инфраструктуры связи и энергоснабжения. Эти мосты пройдут в 5 км от государственной границы Армении. Стороны обязуются построить на государственной границе пункт пропуска, который сможет принимать не менее 1000 грузов (экспортных, импортных и транзитных грузов) с 500 въездами и 500 выездами в сутки на территории. Азербайджан возьмет на себя все расходы по подготовке, строительству и контролю проектной документации автомобильного моста, соединяющего Восточно-Зангезурский экономический район с Ираном, а также линий связи и электропередач. Все расходы по подготовке проектной документации, строительству и строительному контролю автодорожного моста, соединяющего Иран с Ордубадским районом Нахчыванской АР, несет иранская сторона", - пояснил он.

Депутат считает, что азербайджано-иранский меморандум приведет к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона.

"Меморандум о взаимопонимании подписан на неопределенный срок. После 44-дневной войны Армения в течение полутора лет препятствовала созданию Зангезурского коридора, намеренно пытаясь заблокировать его под разными предлогами. Хотя создание этого коридора было очень важно для самой Армении, испытывающей серьезные экономические проблемы. Вопреки своим обязательствам Армения по сей день продолжает препятствовать его реализации. По заявлению руководства Армении, коридор может быть ​​только на условиях армянской стороны. Однако эти планы Армении потерпели полный крах", - подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что в результате 44-дневной войны Азербайджан вернул свои территории и восстановил свои государственные границы.

Как сообщил профессор, Армения в очередной раз упустила свой шанс и оказалась за бортом важного геостратегического проекта.

"Благодаря новому проекту Азербайджан получает возможность экспортировать электроэнергию в Европу. Дружеские и добрососедские отношения между Ираном и Азербайджаном сыграли важную роль в реализации проекта. Подписание меморандума также совпало с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. В целом реализация нового экономического проекта является историческим событием, важной победой азербайджанской дипломатии и сыграет важную роль в экономическом развитии нашей страны", - заключил Эльдар Гулиев.

Абдул Керимханов