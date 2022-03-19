Армяне продолжают создавать себе проблемы с "альтернативной дорогой"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Альтернативная Герус-Гафан дорога, которую в Армении строили, строили и никак не достроили, продолжает создавать проблемы для армян и грузовых автомобилей. В Сети распространились новые кадры, свидетельствующие о том, что грузовики и легковые авто не могут проехать по этой местности.

Как видим, нелогичное решение армянских властей не пользоваться дорогой Герус-Гафан приносит огромные проблемы и убытки жителям Армении.

Ранее эта разрушенная альтернативная дорога стала объектом насмешек со стороны армян. "Это не дорога, а сплошное недоразумение", - писали недовольные люди.

Вызывает удивление, насколько упрямо ведет себя обиженный поражением в 44-дневной войне Ереван, лишь бы армяне не пользовались дорогой Герус-Гафан. Игнорируя и распространяя ложь о том, что участок дороги, проходящий через территорию Азербайджана, якобы закрыт, пытаясь по непонятным и нелогичным причинам пользоваться бездорожьем, армяне лишь наносят себе материальный ущерб, ибо груз и легковые автомобили доходят очень долго (либо вообще не доезжают), а фурам наносится урон, на устранение которого потом тратятся и так неимеющиеся средства.

Отметим, что азербайджанский участок дороги Герус-Гафан ни для кого не закрыт. Граждане Армении, иранские и другие фуры могут беспрепятственно проезжать по этому участку дороги, заплатив соответствующую пошлину и пройдя проверку ГПС, что намного выгоднее, чем нести материальные убытки, пытаясь проехать по горам грязи. Согласно международному праву, Азербайджан использовал свои законные, суверенные права и установил посты таможенного, пограничного и фитосанитарного контроля на азербайджанской части дороги для упорядочивания транзитного автотранспортного движения. Азербайджанский участок этой дороги не закрыт для армян, как это пытаются представить в Армении.

Армянскому народу, живущему долгие годы в нищете ввиду агрессорской политики страны против Азербайджана, необходимо отказаться от реваншизма и детских обид. Карабахский конфликт завершен и надо думать о будущем и подписании мирного договора. Только тогда армянские предприниматели смогут зарабатывать больше и выйдут из плачевного состояния.

При наличии такой комфортной дороги как Герус-Гафан, а также учитывая неоднократные заявления армянских властей о необходимости налаживания мира с Азербайджаном, делать ставку на неасфальтированную проселочную дорогу Гафан-Татев кажется довольно странным решением. Тем более, что сами местные жители постоянно жалуются на непригодность дорог Гафан-Татев и Татев-Агван для грузоперевозок из-за узких полос и серпантинов. Совершенно нелогичное поведение Еревана, которому нет объяснения.