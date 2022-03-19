Процесс разминирования в Карабахе проходит успешно - посол Великобритании
Процесс разминирования в Карабахе проходит успешно.
Об этом сказал в субботу посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, отвечая на вопрос корреспондента Trend, передает Day.Az.
"Этот процесс крайне важен, прежде всего, для возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на свои родные земли", - сказал Шарп.
По его словам, Великобритания по-прежнему стремится оказывать всяческую поддержку Агентству Азербайджана по разминированию в процессе разминирования, а также повысить осведомленность людей о минной угрозе.
Посол также сообщил, что лично побывал в Джебраиле, где британские компании проводят тренинги по разминированию для ускорения этого процесса.
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