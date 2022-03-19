Процесс разминирования в Карабахе проходит успешно.

Об этом сказал в субботу посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, отвечая на вопрос корреспондента Trend, передает Day.Az.

"Этот процесс крайне важен, прежде всего, для возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на свои родные земли", - сказал Шарп.

По его словам, Великобритания по-прежнему стремится оказывать всяческую поддержку Агентству Азербайджана по разминированию в процессе разминирования, а также повысить осведомленность людей о минной угрозе.

Посол также сообщил, что лично побывал в Джебраиле, где британские компании проводят тренинги по разминированию для ускорения этого процесса.