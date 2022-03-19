Наша задача - наладить прочные связи между народами Азербайджана и Великобритании.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на ярмарке, посвященной празднику Новруз и организованной Фондом "Nargis".

Шарп отметил, что между Великобританией и Азербайджаном налажены не только дипломатические отношения, но и связи в сферах образования, спорта и торговли.

Посол добавил, что собранные на ярмарке средства будут перечислены в фонд United Aid for Azerbaijan (UAFA).

Напомним, что посольство Великобритании в Баку в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном проводит многочисленные мероприятия.