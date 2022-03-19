Решение о защите внутреннего рынка принято своевременно

Считаю решение Кабинета министров Азербайджана о защите внутреннего рынка важным и своевременным. Наше государство всегда думает о своих гражданах и старается предотвратить влияние внешних воздействий на их социальное положение.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов, комментируя постановление Кабмина "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве", передает Day.Az.

По его словам, одной из основных задач, стоящих перед правительством, является обеспечение продовольственной безопасности и сохранение стабильности на внутреннем рынке.

"Сегодня глобальное производство продуктов питания сократилось в результате изменения климата, а боевые действия в Украине привели к проблемам на мировом рынке продуктов питания. Правительство Азербайджана предпринимает превентивные шаги для защиты от определенных кризисов на мировом продовольственном рынке, принимает меры для предотвращения дефицита и роста цен на продовольствие на внутреннем рынке", - сказал Бадамов.

Он напомнил, что распоряжением главы государства от 7 октября 2021 года в Азербайджане создано Агентство государственных резервов.

"Азербайджан сегодня производит товары, входящие в потребительскую корзину населения, и удовлетворяет спрос на внутреннем рынке. События, происходящие сегодня в мире, сформировали тенденции, ведущие к росту цен на глобальном продовольственном рынке. Для предотвращения влияния этих тенденций на азербайджанский рынок Кабинет министров принял постановление о введении ограничений на экспорт некоторых продовольственных товаров. Правительство Азербайджана контролирует внутренний рынок, цены и предпринимает шаги для обеспечения рынка продуктами питания", - сказал Бадамов.

Депутат отметил, что сегодня Агентство государственных резервов накопило достаточно запасов зерна, чтобы обеспечить население страны в случае мирового кризиса.

"Также в Азербайджане достигнуты большие успехи в развитии аграрной сферы. Согласно постановлению, экспорт из Азербайджана определенных видов продукции ограничен. Если какой-либо предприниматель хочет вывезти указанный в перечне товар, он должен обратиться в министерство экономики в письменной форме. Минэкономики, анализируя уровень спроса на этот товар на внутреннем рынке и государственные резервы, в течение пяти дней разрешает или не разрешает экспорт", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что наше государство способно бесперебойно обеспечивать население продуктами питания.

"Думаю, наше правительство ежедневно работает над диверсификацией рынков импорта товаров первой необходимости. Также отмечу, что до начала сезона поставок сельскохозяйственной продукции осталось совсем немного времени. Учитывая это, можно сказать, что никаких сложностей в обеспечении бесперебойного функционирования нашего внутреннего рынка и предотвращении роста цен не возникнет", - добавил Бадамов.