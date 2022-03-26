Пашинян пытается усидеть на стульях, с которых он уже упал

Визит Никола Пашиняна в Париж и участие его в форуме свидетельствует более всего о том, что он сохраняет приверженность политике многовекторности и пытается сидеть даже на тех стульях с которых он уже упал.

Об этом Day.Az сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, эти стулья известны, это западная поддержка, а точнее подталкивание западом Армении на конфликт тогда когда нужно было искать дипломатического решения вопроса и можно было найти решение дипломатическим путем.

"Но в тоже самое время Пашинян является заложником объективных обстоятельств экономической необходимости, которая толкает его на работу с Россией на работу в рамках Евразийского экономического союза и в рамках ОДКБ. Тут Пашинян вынужден будет через некоторое время обнаружить, что если раньше политика многовекторности в таком формате допускалась, то теперь она станет для него более затруднительной, особенно в свете скандала с американскими биолабораториями в Украине, а ведь в Армении тоже есть американские биолаборатории. По крайней мере об этом существует информация и они на сколько известно все еще не закрыты", - сказал наш собеседник.

Как отметил Колташов, Пашинян должен будет решать многие вопросы в том числе и вопросы связанные с резким усилением роли России в Евразии, а это произойдет и его диалог с Францией он в результате может оказаться чисто схематическим движением, который не будет иметь никаких политических последствий. С той лишь особенностью, что Пашинян выполнит всю ритуальную часть, напомнит французским армянам о том, что у них есть Армения, а французским властям о том, что вообще есть Армения, но ничего большего он здесь не создаст.

"Армения и народ Армении конечно не заинтересованы в том, чтобы быть втянутыми в игры НАТО. Но дело в том, что Пашинян имеет весьма отдаленные отношения к интересам Армении и народа Армении. Он является продуктом Соросовских и околосоросовских программ воспитание кадров, он выкормлен в рамках НКО ангажированной журналистике скандалов. В этом смысле конечно Пашинян плохо понимает, что заигрывать с НАТО сейчас очень опасно", - сказал российский эксперт.

По мнению эксперта, эти заигрывания, которые особенно были интенсивными в разгар последнего азербайджано-армянского конфликта они были абсолютно неэффективны. Они должны были показать, что бесполезно Армении обращаться к НАТО.

"Россия будет молча реагировать на всевозможные политические зигзаги Пашиняна. Сам Пашинян в этой истории еще раз может показать свою ненадежность и непригодность для Москвы, для серьезных политических отношений России и Армении. И в этом смысле Пашинян вполне возможно допустит все вероятные ошибки, но отвечать за них придется после того начнутся большие переговоры между Россией и США", - заключил Василий Колташов.

Махир Будагов