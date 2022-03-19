В Азербайджане призывников проинформировали о местах несения службы

В Азербайджане призывники, которые будут отправлены к местам действительной срочной военной службы в апреле 2022 года, 19 марта были проинформированы Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о будущих местах службы в Вооруженных силах с помощью СМС-cообщений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на госслужбу.

По ее данным, граждане также могут уточнить информацию о воинской части и роде войск на сайте госслужбы www.seferberlik.gov.az, введя личные данные.

Кроме того, сведения о призыве на срочную действительную военную службу можно получить, отправив с мобильного телефона номер удостоверения личности (серия и номер удостоверения личности нового поколения без пробела) призывника на короткий номер 9100, говорится в сообщении.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 февраля "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 апреля 2022 года", объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2004 года рождения, которым ко дню призыва включительно исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.