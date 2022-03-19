Изменился состав Комиссии по призыву на действительную военную службу
Изменился состав Центральной комиссии по призыву на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, новый состав комиссии будет следующим:
Председатель комиссии
Начальник Государственной службы мобилизации и призыва Азербайджанской Республики
Заместитель председателя Комиссии
Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики
Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики
Заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики
Заместитель председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
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