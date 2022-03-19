В Азербайджане создадут Временный реестр построек в Карабахе

Будет создан Временный реестр построек на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, утверждено "Положение о временном реестре построек на освобожденных от оккупации территориях".

Министерству экономики и Министерству культуры поручено в течение месяца передать Государственному комитету по градостроительству и архитектуре информацию, отражающую результаты инвентаризации, проведенной в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года № 1170 "Об организации Временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики".