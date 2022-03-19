Определен порядок восстановления Карабаха

Определен порядок внесения в Реестр информации об изменениях и работах по сносу, осуществленных в связи с постройками на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в "Положении о временном реестре построек на освобожденных от оккупации территориях", утвержденном постановлением премьер-министра Али Асадова.

Согласно положению, государственный орган (учреждение), предусматривающий внесение изменений в строительно-сносные работы, обращается в регистрирующий орган через электронный информационный ресурс для отражения намерения о внесении в Реестр изменений (например, в плане реконструкции, реставрации, ремонта):

- для включения сведений о намерении внести изменения в Реестр учреждение выбирает инвентарный номер здания в Реестре, затем вносит соответствующее заявление в раздел 2 Реестра (за исключением абзаца 5 подпункта 2.3.1);

- если обращение связано с выполнением работ по сносу, то учреждение выполняет вход в Реестр, выбирает инвентарный номер здания, после чего вносит обоснованное обращение в Реестр. Если снос здания относится к категории возможного строительства, то заявление автоматически направляется в регистрирующий орган.

Если строение относится к категории зданий, для сноса которых требуется заключение, то указанное в настоящем Положении обращение посредством электронного информационного ресурса автоматически направляется специальному представителю Президента Азербайджанской Республики на соответствующей территории, в Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Министерство культуры и в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.