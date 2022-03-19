Учения спецназа Нахчывана

Согласно "Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год", занятия проводятся в сложных зимних условиях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, в подразделениях войск специального назначения Нахчыванского гарнизона продолжаются занятия на тему "Деятельность подразделений в высокогорье и сильные морозы".

Отмечается, что совершенствуются навыки личного состава в стрельбе при движении в горной местности.