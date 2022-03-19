https://news.day.az/politics/1446070.html Учения спецназа Нахчывана - ФОТО - ВИДЕО
Учения спецназа Нахчывана - ФОТО - ВИДЕО
Согласно "Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год", занятия проводятся в сложных зимних условиях.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, в подразделениях войск специального назначения Нахчыванского гарнизона продолжаются занятия на тему "Деятельность подразделений в высокогорье и сильные морозы".
Отмечается, что совершенствуются навыки личного состава в стрельбе при движении в горной местности.
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