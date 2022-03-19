Проверена боеготовность воинских частей на освобожденных территориях Азербайджана

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил дислоцированные в Шуше и Гадруте подразделения в целях внезапной проверки боеготовности, передает Day.Az в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Были отработаны навыки приведения поднятых по тревоге подразделений в высокую боевую готовность, практические умения принятия командирами оперативных решений и применения сил, укрепления боевого дежурства и иные действия.

Начальник Генерального штаба дал конкретные поручения соответствующим полномочным лицам по вопросам дальнейшего повышения уровня боевой, физической и морально-психологической готовности, укрепления воинской дисциплины и материально-технического обеспечения.

Затем генерал-полковник К.Велиев ознакомился с условиями, созданными в одной из воинских частей коммандо.

Начальник Генерального штаба встретился с личным составом и поинтересовался его нуждами. До внимания личного состава вновь было доведено, как высоко ценит Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев мужество и героизм, проявленные военнослужащими азербайджанской армии в ходе Отечественной войны.

От имени руководства министерства обороны генерал-полковник К.Велиев поздравил личный состав с праздником Новруз и пожелал успехов в дальнейшей службе.

Затем состоялось служебное совещание с участием командного состава. До личного состава были доведены задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией.

Были даны соответствующие поручения по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, совершенствованию знаний и умений командного состава, изучению возможностей принятых на вооружение техники, оружия и приборов, продолжению учений в соответствии с условиями реального боя с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, и современных методов ведения боя, а также повышению бдительности в праздничные дни.