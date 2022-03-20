Вой на армянских болотах: безостановочный поиск «козла отпущения»

Автор: Акпер Гасанов

Новость номер один. За первые два месяца 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 195 млн. долларов США или на 0,4% и составили 53,4 млрд. долларов, говорится в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Официальные валютные резервы ЦБА за прошлый год увеличились на 1,2% и приблизились к 7,2 млрд. долларов.

Это было привычное для нас сообщение, в очередной раз доказывающее эффективность экономической политики руководства Азербайджана. Наша страна не раз доказывала, что готова к любым катаклизмам, к любому повороту дел. Да, последствия глобальных мировых политико-экономических кризисов ощущают на себя везде. Вопрос только в том, в какой мере это происходит.

В Азербайджане работа руководства страны, правительства выстроена эффективно, грамотно и именно потому растут, а не уменьшаются стратегические валютные резервы государства, а значит и запас прочности Азербайджана перед лицом новых вызовов. К ним наша страна, повторюсь, готова. Несмотря на огромные расходы, связанные с восстановлением освобожденных территорий Азербайджана.

А теперь, обратим внимание на происходящее в Армении. Которая и по территории и по количеству населения в разы меньше Азербайджана. Которой не нужно беспокоится о восстановлении чего-либо. У которой вообще расходов априори в несколько раз меньше, чем у нашей страны. И которой, добавлю, до сих пор активно помогают многие страны. В том числе и США, выделяющие, ко всему прочему, еще и официальную и ежегодную помощь карабахским сепаратистам.

Кроме того, мы помним и о том, что Евросоюз предоставил Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро, С учетом масштабов государства-лузера Южного Кавказа, это реально огромная финансовая поддержка. Так вот несмотря на все это, в РА слышны душераздирающие вопли из серии "все пропало". Страна стремительно опускается на самое дно и этот процесс сопровождается традиционным поиском "козла отпущения".

Таковым, по сложившейся с недавних пор традиции, назван премьер-министр РА Никол Пашинян. И это есть новость номер два. Да, в СМИ РА появились публикации, авторы которых с негодованием констатируют, что за время работы Никола Пашиняна государственный долг РА увеличился на 2 млрд. 450 млн. дол. или на 35,8%. В настоящее время каждый гражданин Армении должен около 3200 долларов.

Далее армянские СМИ вспоминают, что представители нынешней армянской власти, будучи в оппозиции, часто заявляли об угрозах увеличения государственного долга, возможной финансовой нестабильности и неэффективности расходов. Однако после прихода к власти они продолжили ту же финансовую политику - привлечение новых долгов под предлогом реализации капитальных программ, без оценки и контроля их эффективности.

Как и раньше, так и сейчас под предлогом строительства дорог, ирригации, школ, и иных инфраструктур берутся крупные кредитные пакеты, которые в основном недовыполняются или срываются, то есть нарушается установленный график, из-за плохого контроля или коррупции выполняются некачественные работы. В общем, оказался Никол Воваевич усердным учеником Сержа Азатовича и Роберта Седраковича.

Классический пример смены шила на мыло, ожидаемые вопли оболваненных граждан РА. Они ведь так надеялись на судо. Они ведь так верили в сказку. Забыв о печальной судьбе героя известного анекдота, который осуществил желание джина, не получив ожидаемого, но услышав от него: "Такой взрослый, а в сказки веришь". Вот вам и "многомудрый, древний народ".

Представители которого могут и дальше искать новых "козлов отпущения" или навечно закреплять этот титул за Пашиняном. Судьба РА от этого не изменится. Она сама ее выбрала, много лет назад, встав на путь территориальных претензий ко всем соседним странам, оккупировав наши земли и более четверти века отказываясь их освобождать, что называется по-хорошему. Мы свои земли вернули силой права. И реализуем масштабные региональные проекты. А Армения обречена на прозябание, на рост внешнего долга и дальнейший поиск виноватого в ее бедах. И это уже не новость. Это прогноз, основанный не реальном понимании скудных возможностях территории, которая в реальности так и не стала государством.