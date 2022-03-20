https://news.day.az/politics/1446142.html Посол Украины поздравил азербайджанский народ
Посол Украины поздравил азербайджанский народ
"Поздравляю братский азербайджанский народ с прекрасным праздником Новруз, символом весны, возрождения, процветания, жизни и мира!"
Как сообщает Day.Az, об этом в Facebook написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
"Даже несмотря на то, что вместо весны в Украину пришла война, я уверен, дорогие азербайджанцы, что мы преодолеем эти трудности, чтобы ощутить счастье семейного уюта, искренних и веселых встреч с такими настоящими друзьями, как вы", - отметил посол.
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