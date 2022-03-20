Мы являемся свидетелями развития отношений ЕС-Азербайджан

Глава Представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, на своей странице в Фейсбуке Петер Михалко назвал Новруз праздником возрождения, новых начинаний, дыхания весны, изобилия и единства.

Он отметил, что этот праздник - уникальная возможность отметить новые начинания и весну, собраться с семьей и друзьями: "Сегодня все живут в непростое время из-за пандемии в мире и военных действий в Украине. Но мы все еще надеемся на светлое будущее, продолжаем работать вместе во имя мира и процветания, лучшего будущего. Мы являемся свидетелями развития значимого и интенсивного диалога и отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном как на двусторонней основе, так и в рамках Восточного партнерства. От имени Представительства ЕС в Азербайджане поздравляю азербайджанский народ с Международным днем ​​Новруз. Желаем, чтобы этот праздник принес радость и изобилие в ваши дома. Давайте отметим этот замечательный праздник и поддержим друг друга, чтобы стать добрее и оставаться здоровыми".