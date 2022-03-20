Шуша - исконная территория Азербайджана, Армении было бы полезно принять реалии

Организация какого-либо мероприятия на своей суверенной территории Азербайджаном и участие в этом мероприятии международных представителей не являются вопросом, входящим в компетенцию Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом сказала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя протест армянской стороны в связи с участием в конференции в азербайджанском городе Шуша представителя ООН.

"Согласно распространенной МИД Армении информации, представитель ООН в Армении был вызван в МИД и ему был выражен протест в связи с участием представителя ООН в конференции, посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН в Шуше 18 марта.

Организация какого-либо мероприятия на своей суверенной территории Азербайджаном и участие в этом мероприятии международных представителей не являются вопросами, входящими в компетенцию Армении. Вмешательство Армении во внутренние дела другого государства является необоснованным и недопустимым.

Все еще имеющиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану показывают, что страна не сделала должных выводов из 44-дневной войны. Такая позиция МИД Армении является не чем иным, как попыткой воспрепятствовать совместным миротворческим усилиям Азербайджана и ведущих членов международного сообщества в регионе.

Доводим до сведения МИД Армении, что Шуша - исконная территория Азербайджана. Этот город, колыбель азербайджанской культуры, наряду с другими территориями, был освобожден в 2020 году, и наша территориальная целостность была восстановлена. ООН никогда не занимала нейтральной позиции по имевшему место армяно-азербайджанскому конфликту, наоборот поддерживала территориальную целостность Азербайджана в резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. В этой связи непонятно, к какому "нейтральному статусу" призывает МИД Армении.

В заключении хотели бы повторить, что чем раньше Армения примет реалии постконфликтного периода в регионе, тем полезней будет для этой страны", - подчеркнула Лейла Абдуллаева.