Флаг ООН над Шушой является символом признания территориальной целостности Азербайджана

Поднятие флага ООН в Шуше в честь 30-летия партнерства Азербайджана и Организацией Объединенных Наций является важным символом не только международного сотрудничества, но и независимости страны, признания ее территориальной целостности и государственного суверенитета.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Аналитик отметила, что после освобождения Шуши, всегда считавшейся культурным центром Азербайджана, этот город стал ныне и символом обновленного Азербайджанского государства, символом восстановления его целостности.

"Поэтому Шуша становится центром международной деятельности и сотрудничества. Вспомним подписанную прошлым летом между Азербайджаном и Турцией Шушинскую декларацию, обозначающую укрепление сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Хотя столицей Азербайджана является Баку, Шуша воспринимается как неформальный центр страны, превращающейся в сильнейшего игрока в регионе.

Укрепление отношений с ООН, насчитывающих уже 30 лет, идет по двум векторам - региональному и глобальному. ООН и Азербайджан будут сотрудничать в деле построения и укрепления добрососедских отношений на Южном Кавказе, культурного сближения, координации по разным вопросам и урегулирования внутрирегиональных проблем. По другому направлению Азербайджан и ООН сотрудничают по вопросам глобальной повестки, таким, как, например, пандемия. Тут надо подчеркнуть роль Азербайджана, который уже выступил инициатором ряда важных мер по социально-экономическим аспектам этой мировой проблемы, по справедливому распределению вакцин", - подчеркнула Цукерман.

Баку, по ее словам, интегрируется с международными организациями. Это значит, что в ближайшем будущем от Азербайджана можно ожидать более активной роли на международной арене, а также отхода многих прежних трений и вопросов, касающихся конфликта с Арменией, на задний план. Все больше внимания будет уделяться более приоритетным интересам, которые будут касаться мировой повестки и насущных проблем. Азербайджану есть, чем гордится, заключила американский аналитик.

Лейла Таривердиева