https://news.day.az/politics/1446240.html Сотрудники посольства Израиля в Азербайджане приготовили сладости к празднику Новруз - ВИДЕО
Сотрудники посольства Израиля в Азербайджане приготовили сладости к празднику Новруз - ВИДЕО
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик и другие сотрудники дипмиссии этой страны собственноручно приготовили традиционные азербайджанские сладости - шекербуру и пахлаву, к празднику Новруз.
Видео с участием посла Дж. Дика и заместителя главы миссии Дорон Пеера опубликовано в Twitter-аккаунте посольства, передает Day.Az.
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