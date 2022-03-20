Сотрудники посольства Израиля в Азербайджане приготовили сладости к празднику Новруз

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик и другие сотрудники дипмиссии этой страны собственноручно приготовили традиционные азербайджанские сладости - шекербуру и пахлаву, к празднику Новруз.

Видео с участием посла Дж. Дика и заместителя главы миссии Дорон Пеера опубликовано в Twitter-аккаунте посольства, передает Day.Az.