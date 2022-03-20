Госсекретарь США поделился публикацией по случаю праздника Новруз

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Day.Az, госсекретарь США поздравил людей во всем мире, празднующих Новруз.

Энтони Блинкен пожелал счастливого предстоящего нового года, полного надежд и обновлений.