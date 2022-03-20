https://news.day.az/politics/1446281.html Госсекретарь США поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Госсекретарь США поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Государственный секретарь США Энтони Блинкен поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте по случаю праздника Новруз.
Как сообщает Day.Az, госсекретарь США поздравил людей во всем мире, празднующих Новруз.
Энтони Блинкен пожелал счастливого предстоящего нового года, полного надежд и обновлений.
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