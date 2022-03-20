Турция выступает за гуманитарное перемирие и последующее прекращение огня в Украине

Турция прилагает активные усилия для прекращения войны между РФ и Украиной. Первоначально необходимо обеспечить гуманитарное перемирие, а затем - долгосрочный режим прекращения огня в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обращаясь в воскресенье в Анталье к функционерам правящей Партии справедливости и развития, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам главы дипломатии, дружественные связи Турции с Россией не являются для Анкары преградой на пути отстаивания справедливости.

В определенные годы в Сирии и Ливии между Турцией и Россией имели место сложные периоды, напомнил турецкий министр.

"В вопросе Украины, мы прилагали активные усилия для недопущения начала горячей фазы конфликта. Если не потушить огонь войны, пострадают все стороны. Тот факт, что и Россия, и Украина в условиях войны продолжают диалог с Турцией - показатель доверия к принципиальной позиции Анкары", - подчеркнул он.

Глава дипломатии сообщил, что на переговорах России и Украины имеет место прогресс и стороны близки к согласованию основных вопросов. "Важно при этом организовать встречу президентов РФ и Украины, -в Турции или любой другой стране", - сказал Чавушоглу.