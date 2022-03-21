https://news.day.az/politics/1446316.html Генсек ООН поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Генсек ООН поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился публикацией в социальной сети по случаю праздника Новруз.
Как передает Day.Az, генеральный секретарь написал в своем Twitter:
"В то время, когда человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, давайте, руководствуясь духом солидарности Новруза, возобновим наше обязательство жить в гармонии и защищать нашу планету. Желаю всем счастливого, здорового и мирного Новруза".
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