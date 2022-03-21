МИД Азербайджана поблагодарил действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде за поздравление с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в Твиттер.

"Спасибо, дорогая Анн Линде", - отмечается в публикации.

Напомним, что вчера действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в связи с праздником Новруз поделилась публикацией на азербайджанском языке.