https://news.day.az/politics/1446360.html МИД Азербайджана поблагодарил действующего председателя ОБСЕ
МИД Азербайджана поблагодарил действующего председателя ОБСЕ
МИД Азербайджана поблагодарил действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде за поздравление с праздником Новруз.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в Твиттер.
"Спасибо, дорогая Анн Линде", - отмечается в публикации.
Напомним, что вчера действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в связи с праздником Новруз поделилась публикацией на азербайджанском языке.
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