Обыкновенное чудо: освобожденный Суговушан расцветает

Автор: Акпер Гасанов

Где сейчас находится премьер-министр Армении Никол Пашинян? На территории своей страны. Там же находится и новоизбранный президент РА Ваагн Хачатурян. Это та самая реальность, которая перечеркивает любые старые и новые фантазии армянских реваншистов и просто специалистов поработать языком. Никто из них не может поехать на те самые территории, принадлежность которых Азербайджану официальный Ереван, прилюдно самоудовлетворяясь, пытается оспаривать.

К примеру, на днях в освобожденной Шуше состоялось мероприятие, посвященное 30-летию сотрудничества Азербайджана и ООН. В своем выступлении резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева подчеркнула, что институты ООН окажут помощь Азербайджану в восстановлении и разминировании освобожденных от оккупации территорий.

Она напомнила, что 1 марта 2021 года было подписано соглашение, отражающее главные направления сотрудничества между Азербайджаном и ООН на последующие пять лет. В РА, как это не раз бывало с привыкшими верить в свои фантазии соседями, решили "отреагировать" спустя год с лишним. И вот уже 19 марта МИД Армении решил вызвать исполняющую обязанности Постоянного координатора ООН в этой республике Лилу Питерс Яхиа и вручить ей ноту протеста.

Понятно, что эту бумажку можно использовать разве что в гигиенических целях. Потому, что весь Карабах, включая Ханкенди, является всем миром признанной территорией Азербайджана. И нынешние руководители РА, которые ранее верещали что-то писклявое про "Карабах - это Армения и точка", ныне не могут посетить ту же самую Шушу или же поселок Суговушан Тертерского района, который на днях посетили Президент Азербайджанской Республики, главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны, а также в открытии первого учебно-тренировочного сбора по гребле, организованного Федерацией каноэ и гребли Азербайджана. Они заложили в Суговушане фундамент новой двухэтажной мечети, побывали в здании поселковой полной средней школы на 144 ученических места, ознакомились с положением дел в учебном заведении, также ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме в поселке Суговушан. В который стремительно возвращается жизнь, который восстанавливается. После той разрухи, замечу, которые остались после оккупации поселка армянскими оккупантами. Вандализм захватчиков проявлялся во всем, но в первую очередь в их стремлении разрушить, вывезти все, что только можно. Наша страна увидела последствия армянского варварства на всех освобожденных территориях. И это, кстати, является еще одним доказательством того, что для армян захваченные территории никогда не были родной землей.

Родной эта земля является для Азербайджана и азербайджанцев. Потому и были проявлены примеры героизма при освобождении Родины со стороны наших героев. Потому и бежали армянские дезертиры в ходе 44-дневной войны. Бежали массово, в количестве 10.000 человек, и быстро, сверкая пятками. И потому сейчас, когда мы слышим из Еревана совершенно неадекватные сигналы, то напоминаем армянской стороне о праве Азербайджана на восстановление своего контроля над Ханкенди любыми путями.

А пока, весь мир увидел, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разожгли праздничный костер в Суговушане. В освобожденном и возрождающемся Суговушане. И глава государства признался, что считает себя счастливым человеком, потому что поздравляет свой народ из освобожденного от оккупации Карабаха. Это было признание сильной Личности, которая осуществила свою историческую миссию.

Это были слова политического деятеля мирового масштаба, который принес счастье, радость всем азербайджанцам, проживающим не только в нашей стране, но и за ее пределами. Это были слова, которые услышали и в Армении. В той самой, где продолжают жить не реалиями, а мифами и комплексами. Той самой, которая проиграла 44-дневную войну, но никак не сделает реальных шагов к миру. Той самой, руководство которой не в состоянии приехать на земли, которые совсем недавно называла "армянскими". Так уже произошло с Шушой и Суговушаном. Так произойдет и с Ханкенди.