Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.