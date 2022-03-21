https://news.day.az/politics/1446398.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе
Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.
Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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