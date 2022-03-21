Россия готова всячески содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом было заявлено в ходе телефонного разговора глав МИД России и Армении - Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

В региональном разрезе подтверждена важность неукоснительного выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и начало проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе, говорится в сообщении МИД России.