https://news.day.az/politics/1446424.html Азербайджанский павильон Dubai Expo 2020 в дни праздника Новруз - ФОТО
Азербайджанский павильон Dubai Expo 2020 в дни праздника Новруз - ФОТО
Азербайджанский павильон на выставке Dubai Expo 2020, которая близится к завершению, вызывает особый интерес посетителей в дни праздника Новруз.
Как передает Day.Az, с большим интересом были встречены посвященные Новрузу мероприятия и экспозиции.
Вчера в павильоне прошел концерт с участием народной артистки Тунзали Агаевой. В ближайшие дни празднование Новруза так же продолжится концертными программами. Все, кто находится в Дубае в период праздника, смогут ощутить атмосферу Новруза, посетив на Expo 2020 азербайджанский павильон.
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