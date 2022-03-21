Азербайджанский павильон Dubai Expo 2020 в дни праздника Новруз

Азербайджанский павильон на выставке Dubai Expo 2020, которая близится к завершению, вызывает особый интерес посетителей в дни праздника Новруз.

Как передает Day.Az, с большим интересом были встречены посвященные Новрузу мероприятия и экспозиции.

Вчера в павильоне прошел концерт с участием народной артистки Тунзали Агаевой. В ближайшие дни празднование Новруза так же продолжится концертными программами. Все, кто находится в Дубае в период праздника, смогут ощутить атмосферу Новруза, посетив на Expo 2020 азербайджанский павильон.