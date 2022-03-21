Агент армянского лобби Маргарет Ходж: "стальная леди" мировой олигархии

Автор: Ибрагим Алиев

Недавно в Великобритании во время обсуждения событий, происходящих в последние месяцы в Украине, представитель Лейбористской партии Маргарет Ходж по заказу армянского лобби позволила себе ляпнуть несколько совершенно неразумных и неадекватных высказываний в адрес Азербайджана, чем вызвала возмущение в азербайджанском обществе и, как следствие, попала в повестку дня СМИ. Древняя, как сама Британия, Ходж ни с того ни с сего, абсолютно не к месту, спросила у главы МИД королевства Элизабет Трасс "будут ли введены санкции против представителей Казахстана и Азербайджана, которые поддерживают Путина?".

Причем коррумпированная Баба-Яга британского парламента совершенно опустила факт того, что наша страна, будучи государством, выступающим за мирное решение конфликтов, всегда придерживается политики добрососедства и дружбы, не направленной против третьих стран. Заставить Ходж задать такой провокационный вопрос могли два фактора: либо ее древний возраст и проблемы с памятью заставили ее подзабыть очевидные факты о нашей стране, либо она "ослепла" благодаря деньгам армянского лобби. Как бы там ни было, очевидно, что с такими огромными "провалами в памяти" старушке Маргарет в британском парламенте не место. Ходж является одним из старейших парламентариев Великобритании (с 1994 года). По стажу она уступает лишь Нэнси Пелоси, которая является представителем Конгресса США аж 35 лет. Болезнь Альцгеймера ей вроде бы не диагностировали. Невозможно просто так взять и забыть, что Азербайджан является членом и председателем Движения неприсоединения (данный факт разносит в пух и прах любые ее глупые обвинения). Просиживая свою пятую точку в парламенте такой развитой страны, как Великобритания, депутатша обязана помнить, что официальный Баку не поддерживает, как это она пыталась представить, действия России в Украине, также как и не поддерживает западные санкции против России. Азербайджан также не участвовал в "Крымской платформе" против России, но параллельно заявил, что признает территориальную целостность Украины. Наша страна четко продемонстрировала свою нейтральную позицию в российско-украинском вопросе. После эскалации напряженности и начала боевых действий наша страна оказала Украине гуманитарную помощь и продолжает ее оказывать.

Кудахтанье продажной и скандальной Ходж мы слышим аж с 2017 года, но суть не в этом. Бабой-Ягой мы назвали ее не просто так. Она, как в сказках, постоянно пытается устроить какие-либо пакости, врет, отрицает очевидное. Как и героиня сказок, Маргарет потом старается заметать метлой свои следы, но это никогда у нее не получается. Все прекрасно знают, откуда звучат антиазербайджанские заявления в британском парламенте. Азербайджану, в принципе, все равно, что она там говорит, ибо никто и ничего нам в Британии предъявить не может, да и не будет - все вышеперечисленные факты там всем известны и крепкие отношения с "туманным Альбионом" у нас развиваются десятилетиями. Удивляет то, что коррумпированная и погрязшая в скандалах депутатша до сих пор проседает там, где ее не должно быть. Ее место за решеткой. Британцы хорошо знакомы с черным прошлым Маргарет - расследования, проводимые британскими СМИ, хорошо показали жителям страны, кем и чем она является на самом деле.

В ее шкафу так много скелетов, что рассказывать что-то коротко просто нереально. Маргарет известна своим постоянным принципом той самой Бабы-Яги - высказываться против всего, что, в свою очередь, мешает британцам. Это, кстати, самое мелкое ее, за что ее можно упрекнуть. Дальше все намного хуже.

Согласно множеству расследований, опубликованных СМИ, одной из главных нелепостей в жизни Маргарет является то, что она - член семьи известного в мире стателитейного магната и олигарха. Будучи министром аж 4 раза, Ходж работала в сфере политики, экономики, налоговой политики, демократии и многого другого. На пути к "большой политике" она вечно погрязала в громких коррупционных скандалах, грязных играх, что сопровождалось соответствующими заголовками в прессе.

СМИ окрестили коррумпированную депутатшу прозвищем Hodge the dodge, ввиду того, что за ее спиной целый багаж попыток уклониться от уплаты налогов. Если пробить в поисковой системе Google словосочетание "уклонение от налогов", Маргарет Ходж появляется одной из первых среди множества имен. Согласно данным The Times, она получила более 1,5 млн фунтов стерлингов под видом акций из Лихтенштейнской гавани. Её даже обвинили в лицемерии, так как будучи высокопоставленным лейбористским политиком, она яростно критиковала уклонение от налогов.

В статье The Times отмечалось, что Маргарет Ходж заработала репутацию председателя комитета палаты общин по государственным счетам, выступая против тех, кого обвиняют в наличии "секретных" оффшорных фондов: "Несмотря на это, мультимиллионерша извлекла выгоду из спорной схемы, которая позволяет богатым британцам перемещать незадекларированные активы обратно в Великобританию, не подвергаясь уголовному преследованию. В 2011 году она, по-видимому, была одним из бенефициаров ликвидации Лихтенштейнского траста, которому принадлежали акции сталелитейного бизнеса, созданного ее отцом. Чуть менее 96 000 акций Stemcor, переданных Ходж в том же году, поступили из крошечного княжества, которое славится низкими налоговыми ставками. Три четверти акций семейного траста в Лихтенштейне ранее находились в Панаме". После этого она получила еще одно прозвище "стальная леди".

The Times отметила, что депутат неоднократно выступала с нападками на крупный бизнес и банкиров, которые использовали офшорные схемы, но не заявляла, что извлекала выгоду из офшорного траста. Филип Дэвис, кандидат от консерваторов на Шипли, сказал: "Это явное лицемерие, к которому мы привыкли со стороны лейбористских политиков". Но миссис Ходж в ответ утверждала, что она позаботилась о том, чтобы любые акции, которыми она владела, якобы были честными и что все соответствующие налоги "полностью уплачены".

Позже, в 2012 году, выяснилось, что ее семейный бизнес платит всего лишь четверть налогов на прибыль. Ходж столкнулась с вопросами об ограниченном налоге, уплачиваемом отцовским Stemcor. Аудит счетов компании показал, что в 2011 году бизнес заплатил всего лишь 163 тыс. фунтов стерлингов в качестве налога при том, что доходы составили 2,1 млрд. Британская MailOnline связалась с депутатом, чтобы получить комментарий по данному вопросу, но вразумительного ответа никто так и не выдал.

О данной выходке Маргарет также писали Financial Times и Tax Journal. Известное британское издание The Spectator, выявившее целую криминальную сеть, уклоняющуюся от налогов, назвало Ходж фигурой, "сидящей в стеклянном замке и бросающей камни в других".

Казалось бы всё? А нет. Коррумпированная миллиардерша замешана и в скандалах с насилием над детьми. Как выяснили London Evening Standard, BBC и другие авторитетные СМИ, проводившие расследование, Маргарет Ходж, будучи государственным министром по делам детей, скрывала ужасающие факты насилия над детьми (детская проституция, пытки, убийства), за которые она была непосредственно в ответе. После публикации материалов стали звучать призывы к ее исключению из партии.

Согласно изданию Medium, Ходж знала о предыдущих ужасающих случаях сексуального насилия над детьми в домах престарелых и приютах, но ничего не предпринимала по этому поводу.

"Она некомпетентна, совершенно и совершенно некомпетентна. Она виновна не только в случайной небрежности. Она с холодным лицемерием отвергла все обвинения, назвав расследования и репортажи, в частности подготовленные Evening Standard (BBC), редактор которой Стюарт Стивен боролся за то, чтобы привлечь ее к ответственности, "погоней за сенсацией"", - написало издание, обвинив скандалистку в психической неуравновешенности. По словам автора материла, Ходж постоянно врет по тем или иным вопросам, распространяет ложь, что говорит о сильных психических расстройствах старой бабули.

Мало того, Маргарет является к тому же и расисткой. Об этом рассказала некоммерческая организация Open Secret, которая разоблачает экономические преступления, опубликовавшая обширное расследование под названием "Маргарет Ходж - одна из самых спекулятивных на тему апартеида".

В статье отмечается, что очень успешная компания ее семьи управляла высокодоходным совместным предприятием в Южной Африке на протяжении большей части 1970-х и 1980-х годов: как раз в тот период, когда движение против апартеида призывало к обширным экономическим санкциям и сокращению инвестиций. Тогдашние события Ходж и ее семья увидели как возможность "урвать кусок пирога", чтобы завладеть акциями компании специального назначения.

Open Secrets, после неоднократных попыток связаться с миллиардершой по электронной почте, WhatsApp и телефону, поговорили с Алексом Коннили Хьюзом, который работал в офисе Маргарет Ходж, чтобы получить хоть какой-то комментарий по данным вопросам. В конце концов было выявлено, что Ходж было известно о бизнесе ее семьи в Южной Африке при апартеиде. Представитель Маргарет заявил, что она и ее сестры "протестовали против этого в письме своему отцу в 1973 году", однако отказался предоставить копию письма. При этом утверждается, что всю прибыль, которую она получила от бизнеса в Южной Африке в период с 1973 по 1994 год, она якобы "передала на благотворительность". Журналисты попросили назвать фонды, через которые была совершена благотворительность, однако, как вы уже догадались, Хьюз начал утверждать, что Ходж не помнит названий этих организаций, которым она "жертвовала свою прибыль от апартеида в течение более 20 лет". Представитель также не смог сказать, как Маргарет смогла определить, какая часть ее дивидендов состоит из прибыли из Южной Африки и прибыли из других юрисдикций. И хотя Ходж могла выплачивать дивиденды благотворительным организациям, которых она не может вспомнить, она предпочла не продавать акции, принадлежащие ей. В результате эти акции выросли в цене по мере процветания компании ее семьи, в том числе в условиях апартеида в Южной Африке.

Так почему же дама с огромным богатством и скандалами за плечами пытается совершать нападки на Азербайджан? Ответ прост - армянский фактор. Маргарет, которая является членом парламента почти 30 лет, участвует во внешнеполитических атаках на нашу страну с 2017 года. Как раз в это время армяне были мобилизованы в глобальной исследовательской сети, пущены в оборот офшорные "панамские документы". Центр социальных исследований представил обширное исследование по этому поводу. Как известно, Франция - почти армянское государство, а Армения - лишь государство-проект. А что насчет Англии? Это богатые бизнесмены, церковные идеологи, политики и так далее. Укрепившийся здесь, Армянский общественный совет Великобритании в последние годы активно работает против нашей страны. Председатель общины Ара Паламудян является одновременно и бизнесменом, и церковным "деятелем". Данный факт признала даже армянская исследовательская группа "Hetq". Там к тому же заявили еще и о том, что при расследовании финансовой империи сбежавшего в Лондон экс-президента Армена Саркисяна выяснилось, что он либо удалил всю информацию о себе под видом "конфиденциальности личной информации", либо сделал ее недоступной.

Алчность Ходж и постоянные попытки армян нажиться за счет других, нападая при этом на Азербайджан, говорят о том, что она, очевидно, связана с Саркисяном, который, напомним, ко всему прочему является и гражданином Великобритании. Сбежавший из Армении Армен, как и "Стальная леди", является владельцем бесчисленного количества компаний, фондов и т.д. в Англии и Европе, главой Вестминстерского фонда демократии (WFD), пользующегося большим влиянием в Великобритании и щедро финансируемого министерством иностранных дел Великобритании, реализует ряд проектов в Армении. Проекты реализуются напрямую с армянским парламентом и аппаратом премьер-министра. Одним из руководителей фонда является Маргарет Ходж. Фактически, погрязшая в коррупции мадам помогает Пашиняну внедрять "инновации в политическое управление", преподает армянам "уроки демократии".

Возвращаясь к двухминутному выступлению коррумпированной депутатши в парламенте Великобритании, где она посмела обвинить в чем-то нашу страну, возникают несколько вопросов - Кто создал условия для ее провокации? Кто спикер британского парламента, выступавший против нашей страны и имеющий отношение к армянам?

Раскрываем секреты

Во-первых, спикером является Линдси Хойл и ему покровительствует тот самый Вестминстерский фонд демократии, управляемый Маргарет. Британский парламентарий и спикер парламента финансируют проекты в Армении.

При всем этом фонд пытается завербовать новых людей для этой работы.

Во-вторых, на сайте Фонда открыт отдельный раздел, посвященный Армении, который в основном финансируется министерством иностранных дел Великобритании. Это указывает на то, что это связано конкретно с его финансовой поддержкой этой страны.

В-третьих, примечательно армянская парламентарная группа, то есть работающие на Армению британские депутаты во главе со спикером Линдси Хойл, уступающим трибуну Маргарет при любой ее просьбе, намного более обширная, чем азербайджанская. Ходж же в настоящее время находится в оппозиции к Консервативной партии Бориса Джонсона. С этой точки зрения британской прессе стоило бы уделить больше внимания данному вопросу и обвинять не весь британский истеблишмент, а именно эту группировку.

Если сравнивать, в парламентской группе по Азербайджану находятся лишь 5 человек, а в той, что находится в связях с Арменией, у которой население лишь 2,7 млн человек, аж 7, включая баронессу Кокс с не менее сомнительной репутацией, чем Ходж. Это заставляет задуматься. Более того, вызывает недоумение, что из Лейбористской партии, к которой принадлежит Маргарет, в группе по связям с Азербайджаном заседает лишь 1 депутат, а в армянской аж двое.

Как видим, почему-то Армении уделяется больше внимания.

Когда Ходж поднимала вопрос "санкций против Азербайджана", министр иностранных дел, стоить отметить, вообще не упоминал нашу страну, говоря о странах, поддерживающих Россию. Касаясь Казахстана, поразителен тот факт, что соратник Маргарет по Лейбористской партии, Тони Блэр являлся ее руководителем, кроме того премьер-министром Великобритании, советником Назарбаева. Несмотря на все это, британская Баба-Яга почему-то бегала по парламенту со своим пресловутым списком.

Мадам Ходж на старости лет пытается придумать любые причины, чтобы угодить армянскому лобби и оправдать те средства, которые ей выделяются для подрыва азербайджано-британских отношений. Она делает вид, что не в курсе членства Азербайджана и Украины в ГУАМ, визитов президента Украины Владимира Зеленского в Баку и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.

Она делает вид, что не в курсе того, что Украина официально называет Азербайджан своим стратегическим союзником. Она делает вид, что не читала сообщение, оставленное несколько дней назад на странице главы украинского государства в Twitter. Лидер Украины выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его помощь и усилия.

"Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева за его усилия по достижению прекращения огня, переводу противостояния в политическую плоскость и доставке лекарств и медицинского оборудования украинскому народу", - говорится в сообщении. А еще, по итогам переговоров между президентами Азербайджана и Украины было принято решение о том, что машины скорой помощи, пожарные машины и другой гуманитарный транспорт бесплатно заправляются на АЗС SOCAR в городах Украины.

Но всего этого "не видит" Маргарет Ходж. А еще она делает вид, что не понимает смысла политики, ориентированной на национальные интересы. Азербайджан является государством, которое пользуется уважением и в ГУАМ, и в СНГ, и в НАТО, и в ОДКБ. При этом, не состоя не в НАТО, не в ОДКБ. Это и есть независимая внешняя политика. Чего нет, не было и не будет у Армении. Вне зависимости от того, признает это открыто Маргарет Ходж или нет. Но откровенная предвзятость Маргарет в отношении нашей страны ничего не может изменить, ведь Азербайджан является надежным партнером Великобритании - двусторонние отношения наших стран успешно развиваются и будут развиваться во всех сферах. К тому же Азербайджан безоговорочно доказал, что придерживается норм международного права. Поэтому ни одна страна не сможет угрожать Баку санкциями. Особенно с подачи армян и лиц, погрязших в грязнейших скандалах.