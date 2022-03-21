https://news.day.az/politics/1446445.html Джейхун Байрамов и Багдад Амреев обсудили вопросы сотрудничества
Джейхун Байрамов и Багдад Амреев обсудили вопросы сотрудничества
21 марта 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между сторонами, а также о реализации решений VIII Саммита организации.
Были обсуждены вопросы сотрудничества Организации тюркских государств с международными организациями, в частности в рамках Организации исламского сотрудничества.
Стороны также обсудили дальнейшую деятельность Организации тюркских государств.
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