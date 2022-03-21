Джейхун Байрамов и Багдад Амреев обсудили вопросы сотрудничества

21 марта 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между сторонами, а также о реализации решений VIII Саммита организации.

Были обсуждены вопросы сотрудничества Организации тюркских государств с международными организациями, в частности в рамках Организации исламского сотрудничества.

Стороны также обсудили дальнейшую деятельность Организации тюркских государств.