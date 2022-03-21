Посещение Президентом Ильхамом Алиевым Суговушана символизирует победу Азербайджана в самом широком смысле и масштабе

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева накануне праздника Новруз посетили поселок Суговушан Тертерского района. Президент и Первая леди разожгли в поселке Суговушан праздничный костер. Затем глава государства поздравил азербайджанский народ.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов, Суговушан был первой нашей административной территорией, освобожденной от оккупации, передает Day.Az.

"Азербайджанский народ смог вписать свое имя в историю как народ-победитель. 44-дневная Отечественная война положила конец 30-летней оккупации наших земель, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Первой нашей административной территорией, освобожденной от оккупации, был Суговушан. Историческое название было возвращено поселку главой азербайджанского государства сразу же после его освобождения. Сегодня Суговушан отмечает праздник Новруз. Год назад праздничный костер по случаю Новруза был разожжен в Шуше, а в предстоящие годы он будет разожжен и в других регионах страны. Это означает, что мы вернулись и отмечаем на наших землях свои национальные праздники", - подчеркнул Бадамов.

Он отметил, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева существует сильный Азербайджан: "Сегодняшний Азербайджан способен ответить на любую провокацию врага и уничтожить его. Сегодняшний Азербайджан способен без чьей-либо помощи возродить разрушенные армянами за 30 лет территории и вернуть беженцев на родные земли. Каждый визит Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой на освобожденные территории служит возрождению этих земель. В частности, в ходе визита в Суговушан состоялась презентация ​​защищенной от сторонних воздействий современной 35-киловольтной изолированной кабельной линии. Энергосеть, создаваемая на освобожденных территориях, основывается на новейших технологиях. Это позволит обеспечить защищенное от климатических воздействий бесперебойное электроснабжение. В Суговушане строятся самые современные дома для наших людей, которые вернутся к родным очагам. Глядя на первый дом в новом жилом массиве, можно сказать о том, что условия и инфраструктура, создаваемые в этих районах, обеспечат самый высокий уровень жизни людей. Приоритетом является формирование инфраструктуры образования, поэтому началась капитальная реконструкция двухэтажного здания средней школы в поселке Суговушан".

Он отметил, что 63 из 67 мечетей на освобожденных территориях полностью разрушены армянами. Фонд Гейдара Алиева принимает активное участие в реконструкции и восстановлении этих мечетей.

Бадамов добавил, что для повышения обороноспособности освобожденных от оккупации территорий создаются новые воинские части: "Не так давно глава государства открыл воинскую часть коммандо в Гадруте. А сейчас в Суговушане состоялось открытие №-ской воинской части. В новых воинских частях созданы все условия для организации службы наших солдат и офицеров на высоком уровне. Мы продолжим укреплять нашу армию. Для ее вооружения используется самое современное оружие. Это значит, что мощь азербайджанской армии после войны еще больше возросла. Этот вопрос очень важен с точки зрения обеспечения территориальной целостности нашей страны и всегда находится в центре внимания Верховного главнокомандующего".

Депутат также сказал, что освобожденные территории имеют большой туристический потенциал, и его эффективное использование увеличивает экономическую мощь страны: "Поэтому глава государства дал поручения соответствующему органу сформировать туристические маршруты и инфраструктуру в этих районах. Также в рамках поездки в Суговушан были даны указания по развитию спорта. Официальное открытие учебно-тренировочного сбора по гребле в Суговушане - наш первый шаг к возрождению спортивного потенциала этих территорий. Работы по восстановлению и реконструкции, проводимые на освобожденных территориях, осуществляются комплексно и планомерно. Благодаря дальновидной политике главы государства, работы здесь в скором времени завершатся, все эти современные объекты будут введены в эксплуатацию и миру будут представлены реконструированные Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы страны. Тем самым мир увидит, что земля расцветает только тогда, когда она возделывается руками своих хозяев".

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев, посещение Президентом Ильхамом Алиевым Суговушана, зажжение там праздничного костра и поздравление народа с праздником Новруз, ознакомление с проделанной в Суговушане работой символизируют победу, решимость, дух и уверенность азербайджанского народа в самом широком смысле и масштабе.

"В своей речи Победоносный Лидер народа-победителя, говоря о приоритетах, ​​заявил, что одной из главных задач сейчас является ускорение работ по созиданию и возвращение наших бывших вынужденных переселенцев к родным очагам. Этот процесс идет, облик Карабаха действительно меняется, он становится еще красивее. Быстро меняющаяся панорама Суговушана дает основания считать, что бывшие вынужденные переселенцы уже очень скоро вернутся сюда и будут проводить все праздники в родных краях", - сказал депутат.

Он отметил, что Общенациональный Лидер азербайджанского народа всегда говорил, что народ никогда не смирится с оккупацией и вернется на свои земли: "Гейдар Алиев всегда говорил об этом с уверенностью, потому что знал, что проведение политики азербайджанства приведет народ в результате к этой победе. Так и произошло. Президент Ильхам Алиев, исполнив завещание своего отца, привел азербайджанский народ к победе, обеспечил территориальную целостность государства. Наши героические воины под руководством Верховного главнокомандующего сокрушили врага в 44-дневной Отечественной войне, уничтожили, разрушили армянскую армию, и освободили Карабах от оккупации", - сказал депутат.

Он добавил, что в Суговушане проводится большая работа, в числе которой капитальный ремонт школы в поселке, закладка фундамента двухэтажной мечети, строительство энергетической инфраструктуры, реконструкция частных домов, строительство новых дорог: "Отрадно, что Карабах меняется, становится еще прекраснее. В этот праздничный день еще раз прошу у Всевышнего упокоения душ наших шехидов. Пусть их души возрадуются, ведь земли Родины, за освобождение которых они боролись, свободны, территориальная целостность Азербайджана восстановлена!".