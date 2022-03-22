Автор: Ибрагим Алиев

То, что Азербайджан находится в зоне интересов США, особенно на нынешнем этапе развития двустороннего сотрудничества, говорит о том, что отношения с нашей страной в числе приоритетов внешней политики этой супердержавы. Разумеется, это положительный факт, но и вполне естественный. Азербайджан, как единственная лидирующая страна стратегически важного региона, представляет особенный интерес для американцев, прежде всего из-за понимания ими того, что партнерство с нашей страной в любой сфере будет гарантировать для них успех. Они прекрасно осознают, что Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - это не просто партнер по региону, а надежный стратегический союзник, проверенный годами.

В системе международных отношений это очень значимый фактор, что подтверждается поздравительным письмом Джо Байдена, в котором глава Штатов 20 марта поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз.

"Желаю Вам и народу Азербайджана радостного и благополучного праздника Новруз. Это время обновления - возможность вновь подтвердить нашу приверженность сотрудничеству и миру.

В этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В то время, когда мы отмечаем эту годовщину, наша администрация будет продолжать поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе. Также будем работать вместе с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности, содействия региональному миру и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества", - говорилось в поздравительном письме, в котором Байден от имени правительства Соединенных Штатов выразил главе нашего государства и азербайджанскому народу наилучшие пожелания.

Примечательным является и тот факт, что в оригинале письма словосочетание "праздник Новруз" было написано по-азербайджански - Novruz bayramı, что говорит об искренности американского руководства по отношению к нашей стране и к Президенту Ильхаму Алиеву.

Являясь мировой супердержавой, США с момента установления двусторонних дипотношений между нашими странами поддерживают политику, проводимую Азербайджаном. И то, что сейчас отношения находятся на высоком уровне, - большая заслуга азербайджанского правительства, которое за 30 лет сотрудничества сохранило баланс в отношениях с Западом и Востоком. Благодаря многовекторной и выверенной внешней политике руководства Азербайджана, сегодня говорить о каком-то дисбалансе в отношениях с Россией, США, Европой (в условиях, когда эти мировые державы имеют личные интересы к южнокавказскому региону) не приходится.

Подробно об отношениях с Байденом и его администрацией Президент Ильхам Алиев рассказал еще в мае прошлого года в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества". Глава государства, в частности напомнил, что США всегда помогали нам в реализации крупных энергетических проектов, всегда оказывали Азербайджану поддержку в вопросах нефте- и газопроводов и вложения инвестиций американскими компаниями.

"Новая администрация США не так нова для нас. Мы активно сотрудничали с администрацией Обамы-Байдена. Я помню состоявшуюся в 2016 году в Вашингтоне встречу с господином Байденом, занимавшим в то время пост вице-президента, очень хорошие и плодотворные обсуждения, связанные с широким кругом тем, входящих в нашу двустороннюю повестку, международными вопросами. Помню, что в то время у Президента Байдена была полная информация о проблематике региона, и он высоко ценил отношения между США и Азербайджаном. У нас уже были контакты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства упомянул и состоявшийся тогда телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Были обсуждены вопросы, связанные с постконфликтной ситуацией в регионе и двусторонними отношениями, отмечено сотрудничество в области борьбы с терроризмом и миротворческих операций в Афганистане.

Президент Ильхам Алиев отметил, что еще одной важной сферой сотрудничества Азербайджана и США является энергетическая безопасность. США всегда помогали нашей стране в реализации крупных энергетических проектов, всегда оказывали Азербайджану поддержку в вопросах нефте- и газопроводов и вложения инвестиций американскими компаниями. У наших стран многосторонние отношения, имеется возможность еще больше их диверсифицировать. Сюда, в частности, относятся современные технологии и торговля, так как уровень торгового оборота очень низок.

"Есть и другие темы, и, конечно, мы хотим получить доступ к военному оборудованию США. До сегодняшнего дня такой возможности у нас, к сожалению, нет. Это, наверное, было связано с конфликтом с Арменией. Но конфликт уже урегулирован, и, таким образом, я не вижу причины, препятствующей сотрудничеству с США в области оборонной промышленности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как видим спустя год, двусторонние отношения наших стран продолжают развиваться. США сохраняют и приверженность поддержке усилий Азербайджана по диверсификации экономики и укреплению европейской энергетической безопасности. Как заявила в середине февраля этого года заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в связи с 30-летием установления дипломатических отношений с Азербайджаном, смотря в будущее, США сохраняют приверженность поддержке усилий Азербайджана по диверсификации своей экономики и усилению энергетической безопасности Европы.

Мы также рассчитываем на укрепление экономических, образовательных и культурных связей между нашими странами. США продолжат сотрудничать с Азербайджаном и странами региона для укрепления долгосрочного мира. Отмечая эту знаменательную годовщину в наших дипломатических отношениях, мы смотрим не только назад, но и вперед. Мы являемся партнерами уже 30 лет, и я уверена, что наше партнерство будет продолжаться на протяжении десятилетий. Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном во имя демократического, процветающего и мирного будущего для всех", - сказала Олсон.

Азербайджан, в свою очередь, высоко оценивает вклад США в мир, сотрудничество и прогресс нашей страны. Наличие общих интересов США и Азербайджана в решении вопросов безопасности говорит о демонстрации совместной воли в решении всякого рода проблем. За последние 30 лет азербайджано-американские отношения были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства.

Интересы США в отношении Азербайджана сопряжены с тем, что Штаты понимают, что регион представляет собой важный перекресток Европы и Азии. Особенно это актуально на фоне завершения карабахского конфликта и установления в регионе новой реальности. Открытие Зангезурского коридора, открытие коммуникаций на Южном Кавказе, а также масштабные проекты, которые последуют после фактически выгодно для всего мира. Как бы ни противилась и ни затормаживала данные процессы Армения, США признают новую геополитическую реальность в регионе и вследствие чего стараются посодействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном. То есть США признают итоги войны.

На сегодняшний день в отношениях между Азербайджаном и США нет проблем, и сотрудничество между двумя странами будет развиваться и впредь. Азербайджан привержен международно-правовым нормам, и то, что Баку принимает активное участие в различных энергетических проектах, присоединяется к инициативам Северноатлантического альянса, включается в борьбу с терроризмом - составная часть последовательной и системной внешней политики. Именно поэтому Баку стал той исторической площадкой, где в феврале 2017 года состоялась важнейшая встреча начальников Генштабов ВС России и ВС США. Это был доверительный шаг со стороны наших двух стратегических партнеров к Азербайджану, что, собственно, не что иное, как результат взвешенной государственной стратегии государства.

С приходом в Белый дом новой президентской администрации Джозефа Байдена заметно растет интерес экспертного сообщества к политике США в направлении Турции и Азербайджана. Сегодня представители американского экспертного сообщества прогнозируют дальнейшее развитие успешного сотрудничества между Азербайджаном и США, отмечая, что расширение связей с ведущей страной региона может принести обоюдную выгоду как супердержаве, так и Азербайджану, особенно в решении приоритетных вопросов геополитического и стратегического значения. Азербайджан, являющийся небольшой, но важной страной, расположенной на Южном Кавказе, заслуживает большего внимания политиков США, чем ему уделяют в Вашингтоне.

Стоит отметить, что не только США считаются с авторитетом Президента Ильхама Алиева и стараются поддерживать прочные отношения с Азербайджаном. Письма, направленные в адрес главы государства, состоявшиеся телефонные звонки, встречи (в видеоформате в том числе) с мировыми лидерами за последние несколько месяцев говорят о высокой оценке со стороны мирового сообщества работы, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и его успешной внешней политике. Среди них были - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Володимир Зеленский, Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен, президент Республики Молдова Майя Санду, президент Республики Польша Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Совета министров Итальянской Республики Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Борьба с пандемией может послужить в качестве примера успехов Азербайджана на международной арене. Борьба с ковидом в Азрбайджане и снижение его воздействия на жизнь страны стали примером для многих. На уровне международных организаций неоднократно отмечались эти достижения. Инициативы Президента Ильхама Алиева также всегда встречают мировую поддержку. Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева по созыву специальной сессии Генассамблеи ООН для консолидации сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 является наглядным доказательством того, что Азербайджан рассматривается надежным партнером на международной арене. Это неопровержимый показатель того, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева укрепился в качестве одной из влиятельных и авторитетных стран на мировой арене. Азербайджанский лидер знает, как надо действовать, и это он уже показал на примере своей страны.

Инициативы Президента Ильхама Алиева служат интересам всех. В нашей стране понимают, что в нынешние времена благополучие одной страны в отрыве от прочего мира невозможно - слишком много связей и взаимозависимости. Изоляция - это не выход. И потому каждый должен думать о благе общем. Безоговорочная поддержка глобальных инициатив Президента Ильхама Алиева говорит о том, что эта истина уже становится понятна многим.