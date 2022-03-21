Письмо Президента США Президенту Ильхаму Алиеву свидетельствует о большом значении, придаваемом сотрудничеству с Азербайджаном

В поздравительном письме, направленном Президентом США Президенту Азербайджана по случаю праздника Новруз, подчеркнуто сотрудничество с Азербайджаном, что дает основания говорить о большом значении, придаваемом США этому вопросу. Это доказывает, что США ценят вклад Азербайджана в мир, сотрудничество, безопасность и развитие, и существуют широкие возможности для расширения отношений между Вашингтоном и Баку в этих областях, имеющих жизненно важное значение для человечества.

Об этом Trend сказал в понедельник политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

"В письме говорится о том, что Соединенные Штаты заинтересованы в более тесном сотрудничестве с нашей страной в предстоящий период, и это свидетельствует о том, что сотрудничество между странами охватит и другие сферы, помимо тех, где оно уже осуществляется. Направления, упомянутые в письме Джо Байдена, в том числе связанные с региональным миром, подтверждают глобальное принятие реалий, созданных Азербайджаном в регионе, уважение суверенных прав нашей страны, а также подход к процессу нормализации азербайджано-армянских отношений, достижения устойчивого мира именно в рамках существующих реалий", - подчеркнул Мирзабейли.

Он отметил, что за последний месяц состоялись три телефонных разговора и одна встреча глав Азербайджана и Турции. Кроме того, состоялись телефонные разговоры Президента Азербайджана с генеральным секретарем НАТО, Президентом Польши Анджеем Дудой, Президентом Украины Владимиром Зеленским, Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Президентом Молдовы Майей Санду, председателем Совета министров Италии Марио Драги, президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем, Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

"Президенту Ильхаму Алиеву направили письма с выражением поддержки политики, проводимой нашей страной в регионе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Франции Эмманюэль Макрон. Также, учитывая, что в письме Президента США Джо Байдена уделяется большое значение развитию взаимного сотрудничества, можно без преувеличения сказать, что роль нашей страны в региональных, субрегиональных и глобальных процессах будет и впредь возрастать, Азербайджан станет точкой опоры в контексте мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества на Южном Кавказе и в более широкой географии", - сказал он.

Мирзабейли добавил, что на фоне резких, противоречивых изменений в мире Азербайджан не на словах, а на деле демонстрирует приверженность глобальным обязательствам, а его гибкая политика по обеспечению мира и безопасности высоко оценивается, в том числе такими ведущими сверхдержавами, как США.

"Сегодня Азербайджан как одно из немногочисленных государств, стоящих на страже ценностей мира, безопасности, гуманизма, не жалеет усилий во имя более справедливого мира, на протяжении многих лет проводит политику, которая служит светлому, счастливому будущему человечества, продвижению мультикультурализма, диалога, мирного и процветающего сосуществования, и на своем примере демонстрирует эту большую ответственность. Письма, адресованные Президенту Азербайджана, также свидетельствуют о том, что политика, проводимая нашей страной, находится в центре внимания и высоко ценится", - отметил Мирзабейли.