https://news.day.az/politics/1446480.html Эрдоган поделился публикацией в связи с праздником Новруз - ФОТО
Эрдоган поделился публикацией в связи с праздником Новруз - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с праздником Новруз поделился публикацией на своей странице в Twitter, передает в понедельник Day.Az.
"Поздравляю наш народ и всех наших братьев и сестер, проживающих на нашей географии, с праздником Новруз, знаменующим пробуждение природы и приход весны", - говорится в публикации.
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