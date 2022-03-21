Эрдоган поделился публикацией в связи с праздником Новруз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с праздником Новруз поделился публикацией на своей странице в Twitter, передает в понедельник Day.Az.

"Поздравляю наш народ и всех наших братьев и сестер, проживающих на нашей географии, с праздником Новруз, знаменующим пробуждение природы и приход весны", - говорится в публикации.