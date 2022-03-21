Замминистра иностранных дел Азербайджана провел ряд встреч в Пакистане

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в понедельник в рамках визита в Пакистан для участия в 48-м заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Исламабаде встретился с министром оборонной промышленности Пакистана, сопредседателем азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии Зубейдой Джалал, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Эльнур Мамедов сообщил, что в июне этого года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном, и по этому поводу будет проведен ряд мероприятий. Говоря об искренних отношениях между Азербайджаном и Пакистаном, заместитель министра подчеркнул роль руководства обеих стран в развитии отношений по всем направлениям. Подчеркнута важность дальнейшего расширения торгово-экономических отношений между двумя странами, а также проводимой в этом направлении работы, в частности, деятельности Совместной межправительственной комиссии, заседаний совместных рабочих групп и прямых авиарейсов.

Министр оборонной промышленности Пакистана, сопредседатель азербайджано-пакистанской совместной межправительственной комиссии Зубейда Джалал напомнила о своем визите в Азербайджан в связи с седьмым заседанием межправительственной совместной комиссии в 2021 году и поделилась хорошими впечатлениями о нашей стране. Говоря об отношениях высокого уровня между Азербайджаном и Пакистаном, Зубейда Джалал выразила уверенность, что отношения двух стран будут и впредь расширяться во всех сферах.

В тот же день Эльнур Мамедов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индонезии Абдулом Кадиром Джайлани.

В ходе встречи Эльнур Мамедов рассказал об азербайджано-индонезийских отношениях и поблагодарил правительство Индонезии за поддержку правой позиции нашей страны во время 44-дневной войны. Мамедов подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений во всех сферах, а также расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдул Кадир Джайлани коснулся отношений между двумя странами и выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем расширении отношений. Отметив, что Азербайджанская Республика успешно председательствует в Движении неприсоединения, замминистра поздравил правительство Азербайджана в связи с этим.

Стороны обменялись мнениями по вопросам празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.