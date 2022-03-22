https://news.day.az/politics/1446548.html В Армении назвали новые данные о потерях в ходе 44-дневной войны
В Армении назвали новые данные о потерях в ходе 44-дневной войны
В результате 44-дневной войны число погибших в Карабахе армянских военнослужащих составляет 3 822 человека, сообщает Следственный комитет РА, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что по состоянию на 21 марта 2022 года, местонахождение 187 военнослужащих неизвестно.
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