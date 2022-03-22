Посол Азербайджана ответил депутатам парламента Ирана армянского происхождения

Посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран Али Ализаде прокомментировал протест 2 иранских депутатов армянского происхождения по поводу услышанного в Ханкенди азана в Шушинской мечети и на линии соприкосновения.

Как передает Day.Az, об этом посол сообщил в Twitter.

"2 депутата иранского парламента армянского происхождения были обеспокоены тем, что азан, доносившийся из Шушинской мечети и линии соприкосновения, был услышан в Ханкенди, они назвали это психологическим давлением. Надеюсь, ученые-религиоведы разъяснят им о святости азана и о том, кому принадлежит Ханкенди", - отметил посол.