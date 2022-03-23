Инвестиции США в Карабах могут придать новый импульс развитию экономики региона

Даже в то время когда мир был охвачен глобальной пандемией COVID-19, сотрудничество Азербайджана и США продолжало развиваться на взаимовыгодной основе, не сдавая позиций. К сожалению итоги Второй карабахской войны в сентябре-ноябре 2020 года показали, что у Вашингтона нет четко выраженных стратегических интересов в регионе Южного Кавказа. На мой взгляд США и Азербайджан имеют перспективы для более тесного сотрудничества как в военной сфере, так и торгово-экономических отношений.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

"США необходимо включить в приоритеты внешней политики восточный фланг Европы, включая регион Южного Кавказа. Азербайджан, в отличие от любой другой страны, был надежным партнером США. В Вашингтоне помнят, как Баку предоставлял свое воздушное пространство для американских войск во время войны в Афганистане", - заявил он.

Как сообщил наш собеседник, сегодня экономическая ситуация в США оставляет желать лучшего, в стране продолжается стагнация экономики.

"Администрация Байдена должна серьезно изучить возможность открытия новых рынков для промышленных и медицинских товаров США. В освобождённом Карабахе недавно открылся международный аэропорт Физули, посредством которого США могут нарастить товарооборот не только с Азербайджаном но и иметь возможность экспортировать свои товары в страны Центральной Азии. За счет увеличения экспорта промышленых товаров и товаров сельскохозяйственной продукции в Азербайджан, Турции и Грузию США могут в ощутимой мере решить нынешние проблемы в области экономики", - подчеркнул политолог.

По мнению Тейса, между двумя странами существует большой потенциал в сфере коммерции и торговли, который может принести пользу производственному сектору США и экономике Азербайджана.

"Азербайджан всегда был и есть открытым для прямых иностранных инвестиций, в том числе и из США. Что касается сотрудничества американских и азербайджанских компаний, можно привести пример, кооперации шоколадных фабрик Ulduz и ChocZero, что расширило сотрудничество в пищевой промышленности между двумя странами. Еще одним важным направлением является сотрудничество в области использования возобновляемых источников энергии. Совершенствование ноу-хау среди специалистов обеих стран и расширение технологического сотрудничества инженеров-новаторов Азербайджана и США должно находиться в центре внимания", - полагает американский эксперт.

Далее наш собеседник отметил хорошие перспективы бизнес-проектов на освобождённых территориях. которые могут придать новый импульс национальной экономике Азербайджана.

"Американские корпорации могут воспользоваться географией этих территорий и изучить возможности развития рынка недвижимости и крупных производственных проектов, заводов, которые вполне могли бы сформироваться в этом регионе, что обеспечило бы более тесное экономическое партнерство между двумя странами.

Кроме того, органический фундук, выращиваемый в Азербайджане, может иметь большой спрос для американских супермаркетов и продуктовых магазинов. Около 80 процентов производство фундука приходится на Шеки-Загатальский экономический регион. Азербайджан известен своим красным вином, в стране выращиваются 75 различных сортов винограда, что в большой мере привлекает американских туристов, которые по традиции дегустируют блюда и вина местного производства", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов