Расистский шабаш в Ереване

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении все больше осознают, что полтора года, прошедших после Второй карабахской войны, были потрачены ими понапрасну. Упорное торможение реализации достигнутых договоренностей, целенаправленное саботирование мирного процесса не дало ожидавшихся результатов. Армянская сторона переоценила свое влияние и силу сюзерена, да и желание последнего портить отношения с Баку, значительно укрепившего свои позиции после победы в 44-дневной войне. У Азербайджана достаточно крепкие тылы, с которыми сюзерену не хотелось бы связываться. Да и вообще...

Все это, включая "и вообще", было понятно всем еще год назад. Понимали это и в Армении, но все равно на что-то надеялись. Теперь же, когда ситуация в мире серьезно изменилась и начался сдвиг геополитических пластов, в Ереване осознали, что пора начать договариваться, дальнейшее упрямство может для Армении очень плохо кончиться. И вот, в то время, как власти соседней страны заговорили о мирном договоре, со дна националистического болота начали всплывать различные деятели, ошметки былой "славы", вновь зазвучали расистские и откровенно нацистские призывы.

Очень характерно для Армении, что озвучивают непотребство представители армянской интеллигенции, профессора, люди творчества. То есть те самые круги, кто в конце 1980-х довел армянский народ до безумия и вверг регион на долгие десятилетия в кровавый конфликт и хаос. Эту прослойку очень беспокоят намечающиеся подвижки в мирном процессе, и они изо всех сил пытаются сегодня вновь вынести на повестку расистские и нацистские лозунги.

Особенно сильно старается на этой ниве в последнее время называющий себя иранистом и профессором Вардан Восканян. Этот в некотором смысле ученый является заведующим кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ). То есть человек с подобным складом ума, с подобными взглядами и подходами преподает армянской молодежи. Стоит ли удивляться, что растет она неадекватной и не способной воспринимать реалии?

Восканян может болтать что угодно в бане, в, пардон, собственной уборной, в аудитории, на посиделках с другими, с позволения сказать, интеллигентами. Но когда профессор госуниверситета выходит на трибуну парламента и призывает лишить Азербайджан права на существование и уничтожить, у такого "патриотизма" бывает совсем другое название - расизм.

Да, азербайджанцы и армяне относятся к одной и той же европеоидной расе, но наши соседи придерживаются иного мнения. Они считают, что являются отдельной, уникальной избранной расой, и с этой своей недосягаемой "высоты" рассматривают нас, убогих и сирых, да еще не имеющих, согласно Восканяну, права на существование. Поэтому призывы этого типа и ему подобных можно смело охарактеризовать как расизм. Это явление достаточно глубоко проникло в армянскую идеологию и чувствует себя там комфортно. Потому что соответствует представлениям армян о себе как об избранной расе, подпитывает манию величия. Для этого, вопреки науке, была выведена некая арменоидная раса, чтобы иметь возможность отделить себя от других. И реализуется идея расового превосходства не только по отношению к Азербайджану. В прошлом году во французском городе Сент-Этьен произошел кровавый инцидент. Группа из нескольких армян, напав на улице на 26-летнего выходца из Гамбии, нанесла ему на глазах у прохожих четыре смертельных ножевых ранения. Согласно французским источникам, инцидент произошел на почве расизма. Армяне, считающие Францию своей второй родиной, почему-то не сочли нужным соблюсти ее законодательство, карающее за расизм.

Восканян уверен, что никаких переговоров с Азербайджаном вестись не должно, потому что тот, дескать, вообще не имеет права существовать как государство. Обосновывает он это различного рода историческими инсинуациями, якобы доказывающими неправомерность нашего с вами существования, и так далее. Восканян, считающий себя знатоком Ирана, уже не первый год вещает о союзничестве Еревана с Тегераном, о том, как последний Баку "покажет". Иранист торжествовал и делал смачные прогнозы, когда осенью прошлого года между Азербайджаном и Ираном наблюдались трения. Но уничтожение Азербайджана руками Ирана не состоялось. И теперь иранист требует открыть на уровне парламента дискуссию о праве Азербайджана на существование. "На мой взгляд, мы, как минимум, должны обсуждать: имеем ли мы возможность уничтожить Азербайджан как государственность?" - заявил Восканян с трибуны парламента накануне. В уничтожении Азербайджана профессор ЕГУ видит решение всех армянских проблем.

Расистские и нацистские призывы из Армении касательно уничтожения Азербайджана и азербайджанского народа озвучиваются армянскими деятелями не впервые. Несколько лет назад еще один профессор - доктор политических наук Левон Ширинян прославился тем, что призывал вывести Азербайджан из строя путем возбуждения сепаратистских настроений среди проживающих в стране народов. "Если мы хотим жить, Азербайджан должен умереть", - заявил Ширинян журналистам.

Через три года после этого вместо того, чтобы прекратить существование по желанию Шириняна, многонациональный Азербайджан одержал силой единения всех народов победу в войне, лишив националистов орудия труда. Поэтому Восканян сегодня так красноречив. У него множество претензий к руководству Азербайджана. Эти претензии вызваны страхом, ведь после случившегося в 2020 году Армения действительно находится на волоске и может лишиться государственности в случае попыток реванша, даже на политическом, а не военном фронте. И это вызывает у соседей панику.

Обращаясь к народу в День памяти 27 сентября прошлого года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянский фашизм уничтожен. Однако, до сих пор наблюдаются его проявления. "Это, в первую очередь, очень опасная тенденция для правительства Армении. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму", - сказал глава государства.

В январе нынешнего года, посещая Гянджу, он еще раз подчеркнул в своей речи перед руинами разбомбленного армянами квартала, что необходимо сделать так, чтобы армянский фашизм никогда больше не поднял голову.

И Восканян, и прочие превратно понимают, что это не просто слова, и Азербайджан действительно, как говорит Президент страны, будет и дальше стараться стереть с лица земли все проявления армянского фашизма.

А наш ответ Восканяну будет такой: расистское, исповедующее нацизм, искусственно созданное на азербайджанских землях путем этнических чисток коренного населения моноэтническое государство Армения, конечно, не имеет исторического права на существование. Но Азербайджан сегодня снова дает ему шанс для добровольной, как это модно сейчас говорить, денацификации. У армян есть возможность доказать, что они могут быть нормальными членами человеческого сообщества, нормальными соседями. Времени на это осталось не так уж много и им следует поторопиться с доказательствами. Для начала можно посоветовать согнать с трибуны калечащего молодые умы профессора Восканяна, когда он в следующий раз снова решит "лишать" Азербайджан права на существование.