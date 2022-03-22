Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов этой страны генералом Надимом Разой.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, накануне состоялась официальная церемония встречи. После исполнения государственных гимнов обеих стран министр обороны генерал-полковник З.Гасанов прошел перед почетным караулом.

Поприветствовав гостей, генерал Н.Раза выразил удовлетворение видеть их в своей стране. Было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Пакистаном, значительно развившись, вступили в новый этап.

Поблагодарив за приглашение, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что между народами Азербайджана и Пакистана исторически существуют дружественные связи, которые, как и в других сферах, вносят весомый вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества.

На встрече была особо подчеркнута значимость расширения взаимодействия между видами войск армий двух стран, организации взаимных визитов и дальнейшего развития сотрудничества.

Стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы военного образования, борьбы с терроризмом и другие вопросы безопасности.