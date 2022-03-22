https://news.day.az/politics/1446710.html Штаб квартиру Тюркского инвестиционного фонда предлагают разместить в Бишкеке - ФОТО
Штаб квартиру Тюркского инвестиционного фонда предлагают разместить в Бишкеке - ФОТО
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма.
Как передает Day.Az со ссылкой на 24.kg, об этом сообщили в администрации президента Кыргызстана.
В ходе встречи С.Жапаров призвал Бинали Йылдырыма поддержать инициативу Кыргызстана по размещению штаб-квартиры Тюркского инвестиционного фонда в Бишкеке.
Кроме того, стороны обсудили активизацию кыргызско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах.
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