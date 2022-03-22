Штаб квартиру Тюркского инвестиционного фонда предлагают разместить в Бишкеке

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма.

Как передает Day.Az со ссылкой на 24.kg, об этом сообщили в администрации президента Кыргызстана.

В ходе встречи С.Жапаров призвал Бинали Йылдырыма поддержать инициативу Кыргызстана по размещению штаб-квартиры Тюркского инвестиционного фонда в Бишкеке.

Кроме того, стороны обсудили активизацию кыргызско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах.