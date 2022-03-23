Сотрудники Международного центра Низами Гянджеви посетят украинских беженцев

Учитывая обострение конфликта в Украине, продолжающиеся атаки на украинские университеты и другие учебные заведения, а также рост числа украинских школьников, студентов и сотрудников сферы образования, ищущих убежища в Румынии, Институт совершенствования культуры и цивилизации Леванта и Международный центр Низами Гянджеви организуют экстренную международную конференцию для обсуждения солидарности академической среды в условиях морального и гуманитарного кризиса, вызванного войной в Украине.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на Международный центр Низами Гянджеви, мероприятие состоится сегодня в 16:00 по восточноевропейскому времени.

В ней примут участие бывший премьер-министр и заместитель премьер-министра Боснии и Герцеговины профессор Златко Лагумджия (Сараевский университет), бывший премьер-министр Грузии, бывший министр иностранных дел, известный юрист,специализирующийся в области защиты прав человека Эка Ткешелашвили, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов, бывший Президент Румынии профессор Эмиль Константинеску, ректор Национального университета политических исследований и государственного управления (SNSPA) Ремус Прикопи, бывший премьер-министр Румынии, бывший спикер парламента Петре Роман, а также бывший Президент Болгарии Петар Стоянов, бывший Президент Хорватии Иво Йосипович, президент Всемирной Академии наук и искусств Гарри Якобс.

На конференции также будет представлен информативный отчет о мерах, предпринятых на национальном уровне для интеграции украинских беженцев в системы образования Румынии как на университетском, так и на доуниверситетском уровнях.

Ближе к концу мероприятия участники призовут к расширению сотрудничества между европейскими и украинскими академическими учреждениями для поддержки образования и исследований, серьезно пострадавших от войны в Украине, посетят пострадавшие от войны центры для беженцев.

Встреча организуется совместно Всемирной академией искусств и наук, Международным центром Низами Гянджеви, Национальным университетом политических исследований и государственного управления в Бухаресте и Институтом совершенствования культуры и цивилизации Леванта.

Кроме того, члены Международного центра Низами Гянджеви организуют встречи со специальными представителями Президента и премьер-министра Румынии.