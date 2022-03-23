Связи между Азербайджаном и США основываются на взаимном доверии и сотрудничестве

Растут авторитет Азербайджана на международной арене, значение и роль страны в международных отношениях, решении вопросов в сферах безопасности, энергетики.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев, грандиозная победа, достигнутая в ходе 44-дневной Отечественной войны, обратила внимание всего мира на Азербайджан, были признаны всеми сила и лидерство страны в регионе, передает Day.Az.

"В поздравительном письме, направленном Президентом США Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву накануне праздника Новруз, отмечается, что США заинтересованы в продолжении стратегического сотрудничества с Азербайджаном, развитии отношений. В данном письме в лице Президента США выражаются особое внимание и симпатии этой страны и ее народа к Азербайджану. И это очень радует" , - сказал депутат.

Он добавил, что вскоре после этого глава азербайджанского государства также направил Президенту США Джо Байдену письмо, в котором отметил важность совместных усилий для дальнейшего развития сотрудничества, имеющего значительный потенциал для интересов обеих стран и народов: "Также в письме, где было отмечено освобождение исторических земель Азербайджана от почти тридцатилетней армянской оккупации, особо подчеркивается, что наша страна самостоятельно реализовала остававшиеся невыполненными на протяжении этого периода соответствующие резолюции ООН".

Отметив проведение Азербайджаном сбалансированной внешней политики, депутат подчеркнул, что во всех своих выступлениях глава государства заявляет о том, что Азербайджан заинтересован в нормальных отношениях со всеми странами мира: "В то же время азербайджанское государство выступает в качестве одного из основных гарантов мира, демократии благодаря своей международной деятельности, руководству в Движении неприсоединения, глобальным полезным инициативам. Поэтому авторитет Азербайджана день ото дня растет. У страны довольно хорошие отношения с государствами Запада, и в частности с США. Эти отношения основаны на взаимном доверии и сотрудничестве. Отмеченные в письмах президентов обеих стран моменты дают основание говорить о том, что связи между Азербайджаном и США находятся на самом высоком уровне, и нет никаких препятствий для их развития".

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в свою очередь отметил, что в письме Президента США, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву, затрагивается ряд важных моментов, высоко оценивается роль Азербайджана в обеспечении безопасности, мира в регионе.

Он отметил длительное сотрудничество Азербайджана с Западом, в частности с США, во многих сферах: "Это также проявляется в вопросах, связанных с безопасностью. Азербайджан всегда вносил серьезный вклад в процесс обеспечения мира в Афганистане. Азербайджанские военные активно участвовали в миротворческой миссии в Афганистане в составе НАТО".

Депутат подчеркнул, что Азербайджан прилагает все усилия для достижения мира в регионе, вносит свой вклад в сохранение и обеспечение безопасности на Южном Кавказе, Армения же не заинтересована в обеспечении мира в регионе и ей следует отказаться от этой своей политики.

Мамедов добавил, что сегодня в регионе и в мире происходят серьезные процессы, приобретает особое значение дальнейшее укрепление сотрудничества государств.

Говоря об отношениях между США и Азербайджаном в предстоящий период, депутат выразил уверенность в продолжении их развития с внесением серьезного вклада в укрепление безопасности обеих стран: "Азербайджан полностью готов к развитию взаимного сотрудничества и связей. Страна предпринимает последовательные шаги в этом направлении".