Победа Азербайджана над Арменией дала поводы для обсуждения способов ведения войн

Вторая Карабахская война дала сторонникам и противникам использования бронетехники при ведении боевых действий ряд тем для обсуждений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в Washington Post.

В статье под названием "Русские танки терпят поражение. Место ли им на современном поле боя?" автор пишет, что поскольку российско-украинский конфликт все еще продолжается, слишком рано делать какие-либо окончательные выводы об извлеченных уроках.

"Но то, что мы видели до сегодняшнего дня, уже предполагает новые аргументы для продолжающихся в военных кругах дебатов о будущем в вопросах ведения войны, и в частности о том, насколько актуально использование танков при ведении боевых действий", - пишет автор.

По его словам, комбинация использования беспилотников ТБ2 и барражирующих боеприпасов израильского производства оказалась очень эффективной для Азербайджана в победоносной Второй Карабахской войне в 2020 году.

В статье отмечается, что армяно-азербайджанская война "дала сторонникам и противникам использования бронетехники много тем для обсуждения. В частности с той точки зрения, означало ли уничтожение танков точечными ударами дронов конец использованию бронетехники в том виде, в каком мы ее знаем, либо служило примером того, с чем придется столкнуться незащищенной, плохо развернутой бронетехнике".

Автор указывает, что некоторые уже спешат заявить, что "танки и бронетранспортеры устарели. Они слишком дороги и легко уничтожаются разнообразными легкими противотанковыми средствами или дронами".

В другой статье на эту тему, опубликованной VICE News, так же отмечается успешное использование дронов Азербайджаном во время Второй Карабахской войны.

"Во время войны азербайджанские силы с применением дронов успешно уничтожали армянскую технику", - говорится в статье.