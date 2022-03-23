Бессмысленно искать скрытые мотивы в вопросе газоснабжения Ханкенди

"Гуманитарное шоу" проживающих на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, этнических армян, а также их сепаратистских отбросов и Армении в связи с проблемой в газоснабжении носит целенаправленный характер, и служит отвлечению внимания от дурного примера, продемонстрированного Арменией в отношении реальной гуманитарной катастрофы, вызванной войной в Восточной Европе, сказал Trend в среду политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он отметил, что все эти претензии и абсурдные предположения относительно проблемы с газоснабжением должны быть прекращены.

С этой точки зрения, по словам Мирзабейли, следует еще раз напомнить, что никто не забыл экологический террор, осуществленный армянами во время оккупации азербайджанских земель, загрязнение рек и уничтожение лесов. Именно армяне перекрывали подачу воды в Сарсангское водохранилище летом и открывали ее зимой, создавая большие проблемы для населенных пунктов Азербайджана, и этот факт отражен в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он отметил, что те, кто сегодня создает шумиху вокруг технической проблемы по снабжению этнических армян природным газом, смогут отчетливо увидеть безжалостное, кровожадное обличье армян, которых они представляют в образе "угнетенных", оглянувшись на ситуацию, имевшую место всего 16 месяцев назад.

"Также считаю важным обратить внимание еще на один момент: в период оккупации азербайджанских территорий как в Ханкенди, так и на других территориях регулярно возникали проблемы с подачей природного газа и электроэнергии. В связи с этим есть много данных и подтверждающих фактов на интернет-ресурсах. В этом тоже был "виноват" Азербайджан? Техногенные аварии на газопроводах являются рядовой технической проблемой. Такие проблемы возникают во всем мире. Сегодня многие регионы Азербайджана испытывают проблемы с газоснабжением из-за снегопада. Несмотря на то, что газифицировано до 98 процентов территории страны, возникают проблемы с газоснабжением в отдаленных селах ряда районов. Такие же проблемы часто возникают и на территории Армении. В связи с этим бессмысленно искать какие-то скрытые мотивы в вопросе газоснабжения Ханкенди, расположенного на высоте 853 метров над уровнем моря. Подобный подход препятствует обеспечению мира, безопасности в регионе в целом, не позволяет формировать доверительные отношения, гарантирующие безопасное будущее региона", - добавил Мирзабейли.