Как Азербайджану удалось взломать многолетнюю оборону армян в Карабахе

Опыт боевых действий, которые вел Азербайджан по освобождению своих оккупированных Арменией территорий в течении 44 дней и которые увенчались победой азербайджанской армией, продолжает широко обсуждаться даже в странах с развитыми вооруженными силами. Это, в принципе, естественно, потому что создаваемую тридцать лет оборону Азербайджанская армия проломила и разгромила, восстановив свою территориальную целостность в течение 44 дней.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя публикации в зарубежных СМИ, на фоне боевых действий в Украине обращающихся к теме 44-дневной войны и рассуждающих об уязвимости бронетехники в противостоянии с БПЛА.

Боевые действия, которые вела Азербайджанская армия, были настолько продуктивными и настолько результативными, что противник был вынужден пойти на переговоры, три района оставить без боя и вывести оставшуюся часть раздробленной оккупационной армии.

Азербайджанская армия входит в число современных армий, она вооружена оружием 4-5-го поколений. Наша армия показала профессионализм в использовании этой современной техники на поле битвы.

Естественно, в этих сражениях, как в войнах 20-го и 21-го веков, немалая роль отводилась тяжелой технике. В частности, мы будем говорить о танках, противотанковых средствах, а также о влиянии современных средств, которые были закуплены для ВС Азербайджана Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. Танки всегда были грозным оружием. Их возможности во время боевых действий неоспоримы. Само собой, с развитием танков развиваются и противотанковые системы. С развитием этих систем развивается, в свою очередь, и система защиты танка от противотанковых средств.

Я хотел бы особо подчеркнуть возможности борьбы с танками, в первую очередь с использованием ударных беспилотников Bayraktar, которыми была оснащена Азербайджанская армия, дронов-камикадзе различных модификаций, а также противотанковых систем Spike. Все эти системы, особенно БПЛА, отличаются от классических противотанковых средств. Если классические противотанковые средства 20-го века работали по принципу "увидел-прицелился-выстрелил", то системы 21-го века, особенно дроны - ударные и камикадзе, дают возможность оператору на мониторе провести разведку местности, выявить важные цели, в данном случае танки, и нанести поражение, находясь вне визуальной связи и на достаточно большом расстоянии от цели. Если в первом случае экипаж танка имеет возможность увидеть опасность и принять меры, то во втором случае визуальный контакт отсутствует, и экипаж танка не видит, откуда машине грозит поражение.

Особенность современных вооружений такова, что поражение танку наносится с расстояния. В этом случае, когда дистанционно с большого расстояния может вестись огонь по танку, поражающие машину средства и личный состав неуязвимы, в отличие от классических способов борьбы с бронетехникой - противотанковых гранат для ближнего боя, противотанковых ручных гранатометов, станковых противотанковых средств, противотанковых пушек, противотанковых управляемых ракет и так далее. Вероятность поражения этих систем и нанесения им потерь танками была достаточно высокой, а в случае того способа, которые применял Азербайджан во время Отечественной войны, потери практически исключаются либо сводятся к минимуму.

Во время 44-дневной войны, конечно, использовались и классические средства, но преимущество, бесспорно, было именно на стороне современных средств. Они давали высокую степень поражения цели. Что сводило к минимуму потери среди личного состава и техники Азербайджанской армии от огневых средств танков противника. Поэтому не удивительно, что опыт Азербайджанской армии широко используется, об этом продолжают писать зарубежные СМИ как военного, так и не военного направления.

Впредь будут развиваться и танки, и системы защиты танков, и пропорционально - системы поражения бронетехники. На сегодня уже разрабатываются средства защиты бронетехники, устанавливающиеся на танке с целью обнаружения ракеты, направленной на него. Ракета обнаруживается и поражается противоракетными средствами на расстоянии 100 метров. То есть развитие танков и противотанковых средств действуют как сообщающиеся сосуды. По мере развития систем защиты танков, развиваются и противотанковые средства. Думаю, будут еще новые разработки и в недалеком будущем.

Лейла Таривердиева