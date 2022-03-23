Гендиректор ОИС по продовольственной безопасности высоко оценил вклад Азербайджана в проекты организации

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился в среду с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) Ерланом Байдаулетом в рамках 48-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС в Исламабаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи Ерлан Байдаулет проинформировал о деятельности и программах, реализуемых возглавляемой им организацией. В связи с этим он высоко оценил вклад Азербайджана в проекты, реализуемые в рамках ОИС, и поблагодарил страну за особую поддержку.

Доведя до внимания собеседника то, что Азербайджан всегда придавал особое значение Организации исламского сотрудничества, и что страна играет активную роль в этой организации, замминистра поблагодарил за предоставление подробной информации о деятельности Исламской организации по продовольственной безопасности. Говоря о важности обеспечения продовольственной безопасности, Эльнур Мамедов подчеркнул, что руководство Азербайджана всегда уделяет внимание деятельности в этом направлении в стране. Заместитель министра также подчеркнул важность диалога между странами-членами ОИС по вопросам продовольственной безопасности.