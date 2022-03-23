На заседании ОИС приняты 4 резолюции в связи с Ходжалы и агрессией Армении против Азербайджана

22-23 марта Исламабаде состоялась 48-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему "Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на сессии обсуждался широкий круг вопросов, связанных с исламским миром, в том числе деятельность Генерального секретариата ОИС по выполнению резолюций по Палестине и Иерусалиму, а также ситуация в области безопасности в период после проведения Совета министров иностранных дел ОИС в Ниамее в 2020 году. На сессии обсуждались и другие политические вопросы, в частности события в Афганистане и их гуманитарные последствия для афганского народа, ситуация в Джамму и Кашмире.

Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым. Выступая на заседании, заместитель министра довел до внимания участников позицию Азербайджана по ряду принципиальных вопросов.

В рамках 48-й сессии Совета приняты четыре резолюции "Ликвидация последствий армянской агрессии против Азербайджанской Республики", "Экономическая помощь Азербайджанской Республике", "Разрушение и оскорбление исламских историко-культурных святынь на территории Азербайджана в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" и "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни", охватывающих политические, экономические и культурные вопросы, связанные с последствиями армянской агрессии против Азербайджана.

Хотелось бы отметить, что эти резолюции, традиционно ежегодно принимаемые ОИС, включают новые положения с учетом последней ситуации в регионе.

В резолюции "Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" приветствуется трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года об освобождении оккупированных территорий Азербайджана и прекращении боевых действий. Сделан призыв к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ. Также осужден продолжающийся отказ Армении предоставить всеобъемлющие и точные карты всех заминированных районов и другую информацию о расположении заминированных районов. Еще раз подтверждены полная солидарность и поддержка усилиям правительства и народа Азербайджана по защите своей страны и преодолению тяжелых последствий десятилетий армянской агрессии и оккупации.

В резолюции "Разрушение и оскорбление исламских историко-культурных святынь на территории Азербайджана в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" решительно осуждается уничтожение, разграбление, кража, незаконное перемещение или присвоение исламских историко-культурных памятников и святынь на территориях Азербайджана в период оккупации, а также акты вандализма в отношении этих объектов, оскорбление Арменией мечетей, расположенных на недавно освобожденных территориях. В резолюции подтверждается право Азербайджана требовать возмещения причиненного ему ущерба и обязанность Армении выплатить эту компенсацию.

В резолюции "Экономическая помощь Азербайджанской Республике" говорится, что освобождение азербайджанских территорий позволит более чем одному миллиону вынужденных переселенцев в Азербайджане безопасно вернуться на родные земли и, таким образом, устранить серьезные гуманитарные проблемы. В связи с этим государства-члены, Исламский банк развития и другие исламские институты призваны оказать помощь правительству и народу Азербайджана в реконструкции и восстановлении освобожденных земель, чтобы обеспечить их возвращение на эти территории. Также сделан призыв всем международным институтам поддержать экономическое и социальное развитие Азербайджана.

Резолюция "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни", принятая на 48-м заседании Совета министров иностранных дел ОИС, решительно осуждает массовые зверства, совершенные вооруженными силами Армении против азербайджанского гражданского населения и военнослужащих в феврале 1992 года в Ходжалы и на других тогда оккупированных территориях Азербайджана. Государства-члены призваны приложить необходимые усилия для признания на местном и международном уровне преступлений, совершенных во время конфликта в Ходжалы и на других оккупированных территориях Азербайджана, таких как военные преступления, преступления против человечности и геноцид. В резолюции также дана высокая оценка деятельности международной кампании "Справедливость для Ходжалы" и содержится призыв к государствам-членам поддержать кампанию и активно в ней участвовать.